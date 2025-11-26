Легкий багатоцільовий PZL M28 здійснив перший політ у 1993 році.

Польська компанія PZL Mielec (належить американській корпорації Lockheed Martin) виготовить та передасть німецькій PD Sicherheit GmbH два літаки M28 Skytruck. Про це повідомляє Defense Express.

За даними військово-технічного порталу, у PD Sicherheit GmbH вже використовують чотири літаки M28 Skytruck від PZL Mielec.

Замовлені зараз машини будуть застосовувати для навчань сил спеціальних операцій та контртерористичних підрозділів Німеччини. Йдеться про стрибки з парашутами та скидання різних вантажів.

Довідка УНІАН. PZL M28 Skytruck - базова транспортна модифікація польського PZL M28, який здійснив перший політ у 1993 році. Слід зазначити, що PZL M28 - доопрацьована версія радянського вантажно-пасажирського Ан-28, який вперше піднявся в повітря у далекому 1969-му.

M28 має низку переваг, а саме низьку вартість експлуатації та універсальність. Його можна використовувати навіть в "‎екстремальних"‎ умовах, де не можна застосовувати інші літаки (гірські регіони, ґрунтові злітні смуги та інше). Літак може здійснювати скорочений зліт та посадку.

При цьому ‎M28 має вантажність 2,3 тонни при дальності 190 км, або 1,1 тонни на відстань понад 1300 км. ‎

Раніше єдиний військово-транспортний літак Ан-70, що перебуває на озброєнні ЗСУ, зафіксували у польському повітряному просторі. Це стало першим відомим польотом машини після початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, ще у 2015 році Ан-70 успішно пройшов випробування в реальних умовах під час доставки вантажів до Африки. Загальна тривалість польоту становила понад 20 годин, а довжина перельоту склала 13,6 тисячі кілометрів.

