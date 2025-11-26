Польська компанія PZL Mielec (належить американській корпорації Lockheed Martin) виготовить та передасть німецькій PD Sicherheit GmbH два літаки M28 Skytruck. Про це повідомляє Defense Express.
За даними військово-технічного порталу, у PD Sicherheit GmbH вже використовують чотири літаки M28 Skytruck від PZL Mielec.
Замовлені зараз машини будуть застосовувати для навчань сил спеціальних операцій та контртерористичних підрозділів Німеччини. Йдеться про стрибки з парашутами та скидання різних вантажів.
Довідка УНІАН. PZL M28 Skytruck - базова транспортна модифікація польського PZL M28, який здійснив перший політ у 1993 році. Слід зазначити, що PZL M28 - доопрацьована версія радянського вантажно-пасажирського Ан-28, який вперше піднявся в повітря у далекому 1969-му.
M28 має низку переваг, а саме низьку вартість експлуатації та універсальність. Його можна використовувати навіть в "екстремальних" умовах, де не можна застосовувати інші літаки (гірські регіони, ґрунтові злітні смуги та інше). Літак може здійснювати скорочений зліт та посадку.
При цьому M28 має вантажність 2,3 тонни при дальності 190 км, або 1,1 тонни на відстань понад 1300 км.
Транспортна авіація – інші новини
Раніше єдиний військово-транспортний літак Ан-70, що перебуває на озброєнні ЗСУ, зафіксували у польському повітряному просторі. Це стало першим відомим польотом машини після початку повномасштабної війни.
Нагадаємо, ще у 2015 році Ан-70 успішно пройшов випробування в реальних умовах під час доставки вантажів до Африки. Загальна тривалість польоту становила понад 20 годин, а довжина перельоту склала 13,6 тисячі кілометрів.