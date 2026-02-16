На одному з пунктів пропуску на кордоні з Румунією обмежили рух транспорту

Обмеження повʼязані з реконструкцією мосту через річку Тиса.

З понеділка, 16 лютого, запроваджується тимчасове обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй", що на кордоні з Румунією. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Зазначається, що у будні дні, тобто з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде призупинятися. Водночас пішохідне сполучення здійснюватиметься без обмежень.

У ДПСУ зазначили, що обмеження ввели через реконструкцію мосту через річку Тиса. Попередньо обмеження триватимуть до 3 квітня.

Прикордонники закликали українців враховувати інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.

14 січня у пункті пропуску "Ужгород" запрацювало оформлення пішоходів, які перетинають державний кордон між Україною та Словаччиною. Тоді було завершено підготовку відповідної смуги переходу через кордон.

У всою чергу Міністерство розвитку територій та громад повідомило, що готує пілотний проєкт перетину державного кордону легковими автомобілями через електронну систему "єЧерга". Так, контроль за чергою здійснюватиметься через Кабінет водія. Користувачі зможуть відстежувати статус свого місця в черзі та визначений час в’їзду до пункту пропуску, а також отримуватимуть сповіщення про зміну статусів і відповідно заїжджатимуть на територію пункту пропуску.

