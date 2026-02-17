Франція відпустила корабель 'тіньового флоту' Росії: скільки коштувала свобода

За словами міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро, обхід санкцій ЄС має свою ціну.

Французька влада звільнила з-під арешту нафтовий танкер GRINCH, який належить "тіньовому флоту" Росії, після сплати штрафу. Про це у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"Нафтовий танкер GRINCH покине французькі води після сплати кількох мільйонів євро та трьох тижнів дорогого простою в Фос-сюр-Мер. Обхід європейських санкцій має свою ціну. Росія більше не зможе безкарно фінансувати війну за допомогою "тіньового флоту" біля наших берегів", - зазначив французький міністр.

Reuters нагадує, що танкер GRINCH затримали в Середземному морі у січні, а потім відправили на стоянку біля французького портового міста Марсель через підозру в причетності до "тіньового флоту" Росії.

Відео дня

За даними французької влади, судно покинуло російський порт Мурманськ на початку січня. Танкер ходив під прапором Коморських островів, але компанія-власник судна не змогла юридично підтвердити його приналежність до суден з цієї країни, за що отримала штраф.

"Тіньовий флот" Росії - останні новини

Про арешт танкера "тіньового флоту РФ 22 січня повідомив президент Франції Емануель Макрон. За його словами, військовослужбовці Військово-морських сил Франції піднялися на борт нафтового танкера, що слідував із Росії й перебуває під міжнародними санкціями.

Втім вже 30 січня президент Володимир Зеленський заявив, що французька влада відпустила танкер. За його словами, у телефонній розмові французький лідер Емануель Макрон проінформував, що на цей крок довелося піти через вимоги законодавства країни.

Водночас міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що 20-й пакет санкцій має заблокувати "тіньовий флот" РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: