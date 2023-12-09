Рух розворотними кільцями на площі Либідській буде дозволено лише транспортним засобам, які здійснюють перевезення пасажирів за встановленими маршрутами.

У київському метро у зв’язку з ремонтом тунелю на ділянці "Деміївська" - "Теремки" та зі збільшенням навантаження на наземний громадський транспорт тимчасово зміниться організація дорожнього руху на Либідській площі.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram. Зокрема, за його словами, рух розворотними кільцями на цій площі буде дозволено лише транспортним засобам, які здійснюють перевезення пасажирів за встановленими маршрутами. Для всіх інших транспортних засобів розворот організовано за маршрутом: вулиця Велика Васильківська - вулиця Ковпака - вулиця Антоновича.

"Для здійснення контролю та регулювання дорожнього руху на кінцевих зупинках громадського транспорту будуть залучені додаткові екіпажі патрульної поліції. Надалі будуть встановлені дорожні знаки, які дозволятимуть рух розворотними кільцями лише для громадського транспорту", - заявив Білошицький.

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Він також додав, що для зручності пасажирів додатково пропонується облаштувати зупинку громадського транспорту по вулиці Антоновича, 176 (поряд з ТРЦ Ocean Plaza).

Які станції метро не працюють в Києві та чому

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня було зупинено рух поїздів метро на ділянці між станціями "Деміївська" та "Теремки". Це було зроблено з міркувань безпеки пасажирів через підтоплення тунелів. Потяги на "синій" гілці Київського метрополітену наразі курсують між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

У зв'язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену, через що було зупинено рух поїздів метро на ділянці між станціями "Деміївська" та "Теремки", розпочато досудове розслідування.

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