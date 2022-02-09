Відсьогодні всі нерозмитнені "євробляхи" вважатимуться такими, що перебувають на території України з порушенням митного законодавства.

Сьогодні, 9 лютого 2022 року, в Україні завершується останній етап пільгового розмитнення автомобілів з європейською реєстрацією, який поширювався на учасників АТО/ООС.

Відсьогодні транспортні засоби з іноземною реєстрацією, ввезені в Україну в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, які досі не були заявлені до митного оформлення або не були вивезені за межі митної території України, будуть вважатися такими, що перебувають в Україні з порушенням митного законодавства. Про це повідомляє ТСН.uа.

Порушення митного законодавства України передбачає притягнення осіб, які вчинили таке порушення, до адміністративної відповідальності відповідно до Митного кодексу України.

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Штраф за порушення строків тимчасового ввезення:

не більше ніж на 3 дні - попередження або штраф 850 грн;

від 3 до 10 діб, а також повторне правопорушення (щодо перевищення строку тимчасового ввезення не більше ніж на 3 доби) і якщо особа притягувалася до відповідальності за таке порушення протягом року – 5 100 грн;

від 10 до 20 діб – штраф 17 000 грн;

від 20 до 30 діб – штраф 85 000 грн;

більше ніж 30 діб, втрата, розукомплектування – 170 000 грн або конфіскація.

Штраф за порушення термінів транзиту:

не більше ніж на добу - попередження або штраф 170 грн;

від доби до 10 діб – штраф 3 400 грн;

від 10 до 20 діб – штраф 8 500 грн ;

від 20 до 30 діб, видача без дозволу – 85 000 грн;

понад 30 діб, втрата, розукомплектування – 170 000 грн. або конфіскація.

Крім того, передача ТЗ у володіння, користування або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила це ТЗ (за винятком випадків, коли в ТЗ знаходилася особа, яка ввозила це ТЗ), а також використання ТЗ для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходу в Україні - штраф у розмірі 34 000 грн.

Розмитнення "євроблях" в Україні: