Блокування польськими протестувальниками розпочалося о 10:00 за варшавським часом.

Польські протестувальники розпочали акції протесту і блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Корчова - Краківець", який нещодавно розблокували. За інформацією польської сторони, блокування розпочалося о 10:00 за варшавським часом, повідомляє Державна митна служба України.

Зокрема, йдеться про:

блокування представниками польських аграріїв і перевізників автодороги, по якій рухаються вантажівки на виїзд з Республіки Польща та в’їзд в Україну, на відстані до 1 км до пункту пропуску;

блокування представниками польських фермерів автомагістралі А4 на відстані до 500 м до пункту пропуску (блокування в зазначеному місці ще не здійснювалось).

Зазначається, що рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно.

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Блокада на кордоні з Польщею – що відомо

11 березня віце-прем’єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що польські протестувальники зупиняють автобуси з громадянами України. За його словами, пасажирів тоді тримали без будь-яких пояснень.

Пізніше в польській поліції заявили, що протестувальники не блокують навмисно пасажирські автобуси на кордоні з Україною. Тоді сповільнення руху пояснювали "технічними причинами, пов’язаними з проходженням через коридор протестувальників інших транспортних засобів".

Станом на 12 березня польські фермери блокували п’ять пунктів пропуска, а на чотирьох напрямках повністю перекрили рух вантажівок з України – "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг".

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