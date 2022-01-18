У 2021 році обсяг перевалки склав 153 мільйони тонн.

Українські порти протягом 2021 року перевалили 153 мільйони тонн вантажів, що на 6,8% менше, ніж у 2020 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив виконуючий обов'язки Голови Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" Олександр Голодницький.

"У 2021 році завдяки копіткій праці наших партнерів, портових операторів, обсяг перевалки склав 153 мільйони тонн. На жаль, це показник, який гірше попереднього року на 6,8%, але в кінці року був прогрес, чотири порти перевищили обсяги попереднього року, і ми з великою і обґрунтованою надією дивимося в 2022 рік", - сказав він.

За його словами, наприкінці 2021 року було відновлено торговельне судноплавство в морський порт "Скадовськ", де до цього практично протягом півтора років не було жодного суднозаходу.

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Голодницький також додав, що підприємство виключно своїми силами провело днопоглиблювальні роботи обсягом 3,6 мільйона кубометрів.

"Це практично у всіх морських портах України, на акваторіях і каналах. Це - Бузько-Дніпровський і Херсонський Морські канали, це ГСХ "Дунай — Чорне море", це акваторія і якірні стоянки порту "Ольвія", це морський порт "Одеса", "Чорноморськ", "Ізмаїл", невеликий обсяг в Рені, Білгород-Дністровський порт", - сказав він.

"Адміністрація морських портів України" і перевалка:

"Адміністрація морських портів України" розпочала роботу в червні 2013 року, об'єднавши держпідприємства, які увійшли до нової структури шляхом виділення з них стратегічних об'єктів портової інфраструктури та іншого майна.

Морські порти України у січні-жовтні 2019 року збільшили перевалку вантажів у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 20% - до 129,8 млн тонн.

У грудні 2019 року перевалка вантажів у портах України досягла максимуму за 10 років.