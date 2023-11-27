"Укрзалізниця" збільшила кількість вагонів по найбільш засніжених регіонах.

Через сильні снігопади по всій Україні деякі поїзди "Укрзалізниці" далекого сполучення прямують з відхиленням від графіка на понад годину, жоден рейс не скасовано.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, "Укрзалізниця" посилює пропозицію по найбільш засніжених регіонах:

додаткові 4 вагони поїзду №106 Одеса - Київ сьогодні;

додаткові 4 вагони поїзду №248 Київ - Одеса сьогодні;

додаткові 4 вагони поїзду №248 Одеса - Київ завтра;

додаткові 4 вагони поїзду №779 Суми - Київ завтра.

Всього через негоду з відхиленням від графіка на понад годину прямують:

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№247/248 Одеса - Київ;

№11/12 Одеса - Львів;

№7/8 Одеса - Харків;

№53/54 Одеса - Дніпро;

№253/254 Одеса - Кривий Ріг;

№119/120 Львів - Запоріжжя.

Крім того, в УЗ відмітили, що Київська кільцева електричка курсує за графіком.

"Закликаємо пасажирів бути уважними та слухати оголошення на вокзалах, а також при плануванні поїздок враховувати ускладнення, що можуть виникнути через погодні умови", - додали в УЗ.

Сьогодні в Україні спостерігається сильна негода

Сьогодні на території України спостерігається сильний вітер та ожеледиця на дорогах, через що було оголошено штормове попередження. Згідно інформації "Укргідрометцентру", 27 листопада в Україні очікуються пориви вітру 17-22 м/с.

Сама негода в Україні розпочалася 26 листопада вдень на Одещині. Тоді сильний вітер в Одесі спровокував серйозну аварію на котельні великої потужності - впала труба заввишки понад 100 метрів.

Міністерство енергетики України повідомило, що негода вже залишила без світла 2019 населених пунктів. Найскладніша ситуація спостерігається в Одеській, Миколаївській, Київській областях.

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