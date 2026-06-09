Водіїв хочуть позбавляти посвідчень за перевищення швидкості: уряд готує жорсткі правила

Передбачається, що враховуватиметься не лише кількість порушень, вчинених водієм, а й ступінь їхньої небезпеки.

Після смертельної аварії в Києві влада розглядає посилення відповідальності для водіїв, які регулярно ігнорують правила дорожнього руху. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час спілкування з журналістами, пише РБК-Україна.

Серед можливих заходів – позбавлення водійського посвідчення, тимчасове обмеження права керування транспортним засобом або обов’язкове повторне складання іспитів для відновлення допуску до водіння.

"У правоохоронних органів на сьогодні немає важелів впливу на таких людей, які на постійній основі порушують швидкість і скоюють ДТП", – зазначив Клименко.

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Міністр внутрішніх справ наголосив, що запровадження бальної системи наразі не розглядається через необхідність створення складної цифрової інфраструктури. Водночас у короткостроковій перспективі влада працює над альтернативним механізмом, який передбачатиме посилення санкцій для водіїв у разі систематичних порушень правил дорожнього руху.

"Буде, наприклад, 10 порушень перевищення швидкості, і будуть якісь санкції. Наприклад, вилучення водійського посвідчення, обмеження або перездача іспиту", – пояснив глава МВС.

За його словами, під час розробки відповідних змін до правил буде враховуватися не лише кількість зафіксованих порушень, а й ступінь їхньої небезпеки та тяжкість.

"Якщо перевищення швидкості на 10 км – це одна історія. Коли перевищення швидкості на 50-80 км – це вже може бути трагедія", – додав Клименко.

Міністр повідомив, що проєкт відповідних пропозицій уже перебуває на етапі підготовки. До його розробки залучені Національна поліція, народні депутати, правники та профільні експерти. Попередній драфт документа планують підготувати вже протягом найближчих одного-двох днів.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд розробляє комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки дорожнього руху та скорочення кількості ДТП.

Серед запропонованих ініціатив – посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, запровадження суворіших санкцій за перевищення швидкісного режиму, удосконалення систем фіксації правопорушень, а також законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.

Зазначимо, що сьогодні в Україні за звичайне перевищення швидкості, зафіксоване в автоматичному режимі (наприклад, камерами) або патрульною поліцією, посвідчення не вилучають – водій отримує лише грошовий штраф.

Позбавлення водійського посвідчення та його вилучення можливі у випадку створення аварійної ситуації або рішення суду за систематичні порушення.

Резонансне ДТП у Києві - головні новини

Причиною появи ініціативи щодо введення жорстких правил стало резонансне смертельне ДТП у Києві. 5 червня в Києві водій на високій швидкості в’їхав у підземний пішохідний перехід. Унаслідок аварії на місці загинули двоє чоловіків, жінка та 12-річна дитина. Ще кілька осіб отримали травми. Сам водій вижив.

Відомо, що раніше його неодноразово притягували до відповідальності за перевищення швидкості. Зокрема, з 2025 року його десять разів притягали до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, з них п’ять разів – саме за перевищення швидкості.

Нові правила для водіїв в Україні – останні новини

В Україні готуються повернути обов’язковий технічний огляд для всіх авто у зв’язку з виконанням зобов’язань перед Європейським Союзом. Відповідні зміни до законодавства планують ухвалити до кінця 2027 року.

Також наприкінці грудня 2025 року стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації має намір змінити підхід до складання теоретичного іспиту для отримання водійського посвідчення. Передбачалося, що нововведення може набути чинності вже у 2026 році.

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