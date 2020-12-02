Найкращий результат місяця продемонструвала марка MAZ з результатом 24 автобуси.

Обсяг продажів нових автобусів і мікроавтобусів в Україні в листопаді, в порівнянні з аналогічним місяцем 2019 року, скоротився на 29% й становить 132 авто.

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Про це передає прес-служба асоціації "Укравтопром".

У порівнянні з жовтнем цього року кількість реєстрацій скоротилася на 38%.

Топ-5 авто за версією "Укравтопрому"

Найкращий результат місяця продемонструвала марка MAZ з результатом 24 автобуси. У річному вираженні реєстрації автомобілів цієї марки скоротилися на 4%.

Друге місце в рейтингу у марки ATAMAN від компанії "Черкаський автобус" - 23 автомобілі. Листопадовий попит на нові автобуси цієї марки скоротився на 48,9%.

Третій показник у мікроавтобуса Citroen - 16 реєстрацій, що на 55,6% менше результату річної давності.

На четвертій позиції рейтингу ZAZ з 15 новими автобусами. У порівнянні з попереднім роком реєстрації нових автомобілів цієї марки зросли майже в 4 рази.

Також до п'ятірки лідерів ринку увійшов Ford. Реєстрації автобусів цієї марки в листопаді в Україні становлять 14 машин. Така ж кількість реєстрацій була зафіксована в листопаді 2019 року.

Що цьому передувало

Обсяг продажів нових автобусів і мікроавтобусів в Україні в жовтні, в порівнянні з аналогічним місяцем 2019 року, зріс на 10,9% й становить 213 авто.

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Автор: Павло Степанець