У разі підвищення цін на пальне до 60-70 гривень за літр ближче до червня столичні маршрутники піднімуть вартість проїзду до 15 гривень.
Про це заявив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Моісеєнко, пише УНН.
"Ситуація [з пальним] впливає, тому, я думаю, ближче до червня, якщо буде така ситуація з приводу цін на пальне, коли цінники вже будуть 60, 70 грн, то я думаю будуть змушені перевізники все ж підняти вартість проїзду до 15 гривень", - сказав Моїсеєнко.
За його оцінками, сьогодні на маршрути виїжджають 30% рухомого складу через дефіцит пального та низький пасажиропотік.
Дефіцит палива в Україні
Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня в Україні виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішення проблеми 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.
7 травня стало відомо, що чверть українських заправок підвищила ціни на паливо, літр бензину коштував близько 55 гривень.
За словами президента Асоціації операторів ринку нафтопродуктів, паливна криза в Україні триватиме щонайменше два місяці.