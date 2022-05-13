Причина - дефіцит пального в країні.

У разі підвищення цін на пальне до 60-70 гривень за літр ближче до червня столичні маршрутники піднімуть вартість проїзду до 15 гривень.

Про це заявив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Моісеєнко, пише УНН.

"Ситуація [з пальним] впливає, тому, я думаю, ближче до червня, якщо буде така ситуація з приводу цін на пальне, коли цінники вже будуть 60, 70 грн, то я думаю будуть змушені перевізники все ж підняти вартість проїзду до 15 гривень", - сказав Моїсеєнко.

За його оцінками, сьогодні на маршрути виїжджають 30% рухомого складу через дефіцит пального та низький пасажиропотік.

Дефіцит палива в Україні

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня в Україні виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішення проблеми 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

7 травня стало відомо, що чверть українських заправок підвищила ціни на паливо, літр бензину коштував близько 55 гривень.

За словами президента Асоціації операторів ринку нафтопродуктів, паливна криза в Україні триватиме щонайменше два місяці.