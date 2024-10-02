Митниця попереджає, що пропуск буде обмежено щонайменше до 11 години.

Пункті пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією тимчасово призупив пропускні операції, повідомила Державна митна служба України.

Зазначається, що призупинення роботи прикордонного пункту пропуску пов'язане із нічною атакою ворога на Україну. Наразі здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування "Орлівки".

Попередньо, пропускні операції тимчасово призупинено до 11:00. Українців закликають врахувати це під час планування поїздок.

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Нічна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, вночі у вівторок, 1 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Сумську область, завдавши удару по критичній інфраструктурі. За попередніми даними, знеструмлено Шосткинську, Глухівську та Ямпільську територіальні громади.

Натомість рано вранці 2 жовтня росіяни запустили керовану авіаційну бомбу по Київському району Харкова. За відомостями мера, на місці "прильоту" працюють профільні служби, продовжується обстеження. "На щастя, жертв немає", - додав очільник міста.

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