Наразі пропуск вантажівок на прикордонному пункті "Угринів-Долгобичув" здійснюється в звичайному режимі.

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" біля кордону Польщі та України тимчасово завершилося блокування польськими протестувальниками руху вантажівок у обох напрямках. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

"За інформацією від польських колег, на території Польщі перед пунктом пропуску "Угринів-Долгобичув" пропуск вантажного транспорту здійснюється в звичайному режимі. На перетин кордону тут очікують 120 вантажівок", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, польська сторона повідомила, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 2 квітня.

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Прикордонники просять водіїв та перевізників врахувати інформацію.

Протести на кордоні з Польщею

Як повідомляв УНІАН, 26 березня прикордонники дали поради громадянам щодо уникнення довгих черг при перетині польсько-українського кордону, де тривають протести фермерів, у зв'язку з наближенням Великодня. При перетині кордону треба обирати ті прикордонні пункти, де спостерігається найменша динаміка руху.

Зокрема, для перетину кордону легковиками та автобусами подорожні найчастіше обирають пункти пропуску "Краківець" та "Шегині". Через це перед цими пунктами пропуску спостерігається накопичення транспорту. Найменша динаміка руху спостерігається у "Смільниці", "Грушеві", "Раві-Руській" та "Угриневі".

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