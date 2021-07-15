Рада до 1 січня 2026 року звільнила від податку на додану вартість операції з постачання електрокарів і авто на газі.

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект, яким до 1 січня 2026 року звільнила від податку на додану вартість (ПДВ) операції з постачання в Україну і по Україні нових автомобілів, оснащених електродвигунами, і тих, які працюють на зрідженому і стислому газі метані або біогазі.

За відповідний законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні" (№3476) проголосували 315 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Чинною редакцією закону передбачалася дія такої пільги тільки щодо електрокарів і тільки до 2022 року.

Також, до 1 січня 2031 року звільняються від ПДВ операції з постачання обладнання та комплектуючих для виробництва електротранспорту; транспорту, який працює на газі; несамохідних трамвайних вагонів і вагонів метро.

Зазначається, що така пільга діє для тих підприємств, які використовують зазначені деталі для власного виробництва.

Крім того, Рада до 31 грудня 2035 року звільнила від оподаткування прибуток підприємств, які виготовляють електричні двигуни для транспорту, літієві та літієво-іонні батареї для електротранспорту, зарядні пристрої для таких батарей, електричні транспортні засоби, а також авто на газі.

Закон набуває чинності з 1 січня 2022 року.

Також Рада прийняла у другому читанні законопроект "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні" (№3477), яким передбачено до 1 січня 2031 року звільнення від сплати ввізного мита операцій з постачання обладнання та деталей для власного виробництва українськими підприємствами електрокарів та авто на газі.

Цей закон також набуває чинності з 1 січня 2022 року.

Подібні ініціативи мають на меті підтримати екологічний транспорт в Україні, а також здешевити його для кінцевих споживачів.

Здешевлення елекрокарів в Україні: що необхідно знати

У вересні 2020 року Рада прийняла вищевказані законопроекти в першому читанні.

У квітні Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) почали проект розвитку інфраструктури для електротранспорту, який допоможе включити потреби такого транспорту в розвиток мережі доріг України.

Міністерство інфраструктури спільно з бізнесом та громадськістю розробляють стратегію розвитку в Україні автомобільної промисловості, яка передбачатиме впровадження стимулів для виробництва електрокарів.

Крім того, міністерство в рамках національної транспортної стратегії до 2030 року планує замінити весь міський громадський транспорт на електричний і створити відповідну інфраструктуру для цього.

Електромобілі в Україні

За даними Федерації автопрому України, кількість реєстрацій електрокарів у першому півріччі цього року у порівнянні з першим півріччям 2020 року, зросла на 5% - до 3 тис. 550 автомобілів.

Під реєстраціями мається на увазі кількість первинних реєстрацій і реєстрацій легкових електричних автомобілів, привезених з-за кордону за посвідченням митниці або ВМД. Не увійшли до статистики перереєстрації та тимчасові реєстрації.

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Автор: Павло Степанець