Повна заборона на ввезення та реєстрацію бензинових і дизельних автомобілів в Україну може бути введена у 2030 році.

У зв'язку з популяризацією електромобілів в Україні можуть ввести заборону на ввезення та реєстрацію автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Про це йдеться в законопроекті Міністерства інфраструктури.

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Як зазначили у відомстві, документ був розроблений для стимулювання українців до переходу на електромобілі.

Коли та що можуть заборонити:

ввезення та реєстрацію вживаних автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згоряння (з 1 січня 2027 року);

Ввезення та першу реєстрацію нових автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згоряння (з 1 січня 2030 року);

Ввезення та реєстрацію б/в і нових автомобілів з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння (з 1 січня 2030 року).

На які автомобілі не поширюватиметься заборона:

на ввезення та реєстрацію автомобілів Збройних Сил України;

на ввезення та реєстрацію автомобілів військових формувань;

на ввезення та реєстрацію автомобілів, що використовуються фермерськими господарствами;

на ввезення та реєстрацію автомобілів, які передаються у спадок;

на ввезення та реєстрацію автомобілів, вироблених до 1 січня 1981 року.

Електромобілі в Україні

За даними Федерації автопрому України, кількість реєстрацій електрокарів у першому півріччі цього року у порівнянні з першим півріччям 2020 року, зросла на 5% - до 3 тис. 550 автомобілів.

Під реєстраціями мається на увазі кількість первинних реєстрацій і реєстрацій легкових електричних автомобілів, привезених з-за кордону за посвідченням митниці. Не увійшли в статистику перереєстрації та тимчасові реєстрації.

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Автор: Олена Коваленко