У зв'язку з популяризацією електромобілів в Україні можуть ввести заборону на ввезення та реєстрацію автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.
Про це йдеться в законопроекті Міністерства інфраструктури.
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Як зазначили у відомстві, документ був розроблений для стимулювання українців до переходу на електромобілі.
Коли та що можуть заборонити:
- ввезення та реєстрацію вживаних автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згоряння (з 1 січня 2027 року);
- Ввезення та першу реєстрацію нових автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згоряння (з 1 січня 2030 року);
- Ввезення та реєстрацію б/в і нових автомобілів з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння (з 1 січня 2030 року).
На які автомобілі не поширюватиметься заборона:
- на ввезення та реєстрацію автомобілів Збройних Сил України;
- на ввезення та реєстрацію автомобілів військових формувань;
- на ввезення та реєстрацію автомобілів, що використовуються фермерськими господарствами;
- на ввезення та реєстрацію автомобілів, які передаються у спадок;
- на ввезення та реєстрацію автомобілів, вироблених до 1 січня 1981 року.
Електромобілі в Україні
За даними Федерації автопрому України, кількість реєстрацій електрокарів у першому півріччі цього року у порівнянні з першим півріччям 2020 року, зросла на 5% - до 3 тис. 550 автомобілів.
Під реєстраціями мається на увазі кількість первинних реєстрацій і реєстрацій легкових електричних автомобілів, привезених з-за кордону за посвідченням митниці. Не увійшли в статистику перереєстрації та тимчасові реєстрації.
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