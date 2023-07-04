На українському ринку автомобілів встановлено кращий результат за останні півтора року.

У червні на українському ринку нових комерційних вантажних та спец автомобілів було реалізовано 1 тис. 068 авто, що є кращим результатом за останні 17 місяців.

Як повідомляє "Укравтопром", порівняно з червнем минулого року, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились у два з половиною рази, а відносно травня цього року – на 12%.

Однак від показника довоєнного червня 2021 року, реєстрації нових комерційних авто відстають на 26%.

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До ТОП-5 червня на ринку комерційних авто увійшли:

Renault – 356 одиниць;

Scania – 127 од;

Volkswagen – 67 од.;

Peugeot – 60 од.;

Mercedes-Benz – 53 од.

"Всього за півроку український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 5190 нових машин, що на 61% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - додали в асоціації.

Ринок авто в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, стало відомо про ТОП-10 бестселерів червня 2023 року: перші три місця займають автомобілі від Renault і Toyota.

Загалом, у перший місяць літа в Україні було зареєстровано 5,6 тисяч нових легкових авто, що майже удвічі більше ніж торік. Проте від показника довоєнного червня 2021 року, платоспроможний попит на нові авто відстає на 36%. Лідерство на ринку заняла японська марка Toyota.

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