Вперше рішення обмежити польоти Росавіація прийняла перед повномасштабним вторгненням в Україну.

Федеральне агентство повітряного транспорту РФ продовжило режим тимчасового обмеження польотів в російські аеропорти півдня і центральної частини Росія .

Як повідомляє прес-служба Росавіації, обмеження діятимуть до 03: 45 13 травня 2022 року за московським часом.

"Тимчасово обмежені польоти в аеропорти Анапа, Бєлгород, Брянськ, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курськ, Липецьк, Ростов-на-Дону, Сімферополь і Еліста. Російським авіакомпаніям рекомендовано організувати перевезення пасажирів за альтернативними маршрутами, використовуючи аеропорти Сочі, Волгограда, Мінеральних Вод, Ставрополя і Москви", - йдеться в повідомленні.

Також зазначають, що інші аеропорти Російської Федерації працюють штатно.

За інформацією Генштабу ЗСУ, в Білгородські області Російської Федерації зосереджено до 40 ударних і транспортних вертольотів Мі-24 і Мі-8 біля кордону з Україною.

Як писав УНІАН, вперше рішення обмежити польоти Росавіація прийняла перед повномасштабним вторгненням в Україну. Польоти в низку аеропортів на півдні Росії тимчасово обмежені з 03:45 24 лютого 2022 року за московським часом.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України очікують, що до 9 травня Російська Федерація може вдатися до провокацій або посилення обстрілів.

Вас також можуть зацікавити новини: