Аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя і Елісти залишаться закритими.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Росавіація подовжила заборону на польоти у 11 міст країни-агресора.

Як повідомляє прес-служба Росавіації, аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти залишаться закритими мінімум до 2 січня 2023 року.

В якості альтернативи Росавіація рекомендує аеропорти Сочі, Волгограда, Мінеральних Вод, Ставрополя та Москви.

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Обмеження на польоти країна-агресор продовжує вже в 50-й раз поспіль.

Війна в Україні і зпрет на польоти в РФ:

Вперше рішення обмежити польоти Росавіація ухвалила перед повномасштабним вторгненням в Україну. Польоти в ряд аеропортів на півдні Росії були обмежені з 03:45 год 24 лютого 2022 року за московським часом.

З моменту початку війни в Україні Росія регулярно подовжує заборону на польоти в російські міста.

Війна в Україні та крах російського авіапарку:

Після початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, Євросоюз, США та низка інших країн запровадили антиросійські санкції, які потужно вдарили по цивільній авіації Росії.

Євросоюз закрив свій повітряний простір для всіх російських авіакомпаній, а більшість авіаперевізників світу припинили літати в Росію. Крім того, Європа зупинила дію сертифікатів придатності літаків всіх авіакомпаній РФ.

У першому кварталі 2022 року російські авіакомпанії зазнали рекордні за останні вісім років збитки, які досягли 61,1 мільярда рублів (близько 1 мільярда доларів).

28 березня 2022 року закінчився крайній термін для російських авіакомпаній, які повинні були повернути понад 400 орендованих літаків на суму майже $ 10 млрд. Росія визнала, що вкрадені літаки ніколи не зможуть покинути територію РФ.

У червні видання Washington Post повідомляло, що російські авіакомпанії відмовляються повернути понад 400 лізингових літаків.

1 серпня пілотам літаків в РФ дозволили гальмувати двигуном для збереження колодок. Також повідомлялося, що російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою "Аерофлот", розбирають літаки, щоб мати запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.

26 вересня 2022 року стало відомо про те, що російські авіакомпанії виключили з найпрестижнішого рейтингу.

4 жовтня 2022 року найбільша лізингова компанія світу подала позов через вкрадені Росією літаки.

Станом на 18 листопада 2022 року близько 50 літаків "Аерофлоту" перебували в простої, а половину з них розібрали на запчастини.

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