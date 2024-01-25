Ліхтери перегнали до Туреччини, де розібрали та побудували з них 12 барж більшої місткості для власних потреб.

Служба безпеки спільно з НАБУ та САП викрили масштабну схему розкрадання майна державної компанії "Українське Дунайське пароплавство" (УДП, Одеська область) - національного перевізника вантажів та пасажирів у басейні Дунаю.

Як повідомили в обласному управлінні СБУ, зловмисники привласнили 32 баржі торговельного флоту підприємства на загальну суму понад 80 млн грн. За даними слідства, оборудку організували двоє колишніх депутатів з Одещини від забороненої партії ОПЗЖ та екс-очільник судноплавної компанії. У 2017 році вони уклали декілька договорів між пароплавством та підконтрольною фірмою на оренду вищезгаданих суден.

"Однак, замість використання за призначенням ділки вивезли державні баржі за територію України, змінили їхні номерні знаки та фіктивно перереєстрували їх на афілійовану компанію. Після цього судна переправили до однієї із країн Близького Сходу. Там їх розібрали та виготовили з них 12 барж більшої вантажності, які надалі фігуранти використовували у власних комерційних цілях. Зокрема, на території України, але вже під іншою реєстрацією", - розповіли у СБУ.

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Йдеться, що наразі правоохоронці встановили місцеперебування всіх викрадених суден та заарештували їх. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що "нові" плавзасоби виготовлено із комплектуючих річкових плавзасобів державного підприємства.

Як повідомили у Національному антикорупційному бюро, сьогодні, 25 січня, повідомили про підозру всім шістьом учасникам організованої злочинної групи, яка заволоділа майном УДП.

Йдеться, що у серпні 2017 року двоє депутатів Одеської обласної ради організували схему заволодіння ліхтерами пароплавства, з яких планували побудувати більші за розміром та місткістю баржі для використання у власних комерційних цілях. Для реалізації схеми вони залучили трьох фізичних осіб та тодішнього керівника ПрАТ "УДП", який уклав відповідні договори з підконтрольною депутатам компанією. Ці договори передбачали передачу для фрахту 18 ліхтерів вартістю близько 44,3 млн грн. Коли ж у директора ПрАТ сплив термін трудового контракту, організатори схеми ввели в оману нове керівництво та уклали додаткові угоди про передачу ще 14 ліхтерів на 38,35 млн грн.

"Надалі 32 ліхтери перегнали до Туреччини, де їх розібрали та побудували з них 12 барж більшої місткості. Після цього організатори злочину відбуксирували їх в Україну та оформили на підконтрольні компанії", - розповіли у НАБУ.

Серед учасників злочину: двоє колишніх депутатів Одеської облради (організатори); екскерівник ПрАТ "УДП"; три фізичні особи.

Трьом організаторам оборудки й трьом їхнім спільникам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу: ⁠ч. 4 ст. 190 ("шахрайство, вчинене організованою злочинною групою в особливо великих розмірах"); ч. 5 ст. 191 ("заволодіння чужим майном з використанням службового становища, вчинене організованою злочинною групою в особливо великих розмірах"); ч. 3 ст. 209 ("вчинення правочинів із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах").

Фігурантам загрожує до 12 років тюрми. Арештоване майно передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Розкрадання держвласності в Україні

В Одесі під час засідання робочої групи при ОВА "Прозорість та підзвітність" епічно затримали голову сільради, який був учасником "зібрання". За даними слідства, він розробив злочину схему із заволодіння землею комунальної власності на узбережжі лиману у Білгород-Дністровському районі. Група, до складу якої входили посадові особи сільської ради, розробили механізм з заволодіння землями рекреаційного призначення. Він полягав у тому, що ділки оформляли на підставних осіб права власності на неіснуючі об’єкти нерухомості. Ці "підробки", за якими на ділянках начебто розташовані приватні житлові будівлі, й стали підставою для відведення державних земель.

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