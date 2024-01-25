Силовики увійшли до зали під час виступу представника прокуратури.

В Одесі під час засідання робочої групи при ОВА "Прозорість та підзвітність" епічно, у присутності десятків людей, затримали голову сільради, який був учасником "зібрання".

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, голова сільради розробив злочину схему із заволодіння землею комунальної власності на узбережжі лиману у Білгород-Дністровському районі.

"Схема полягала у використанні завідомо недостовірних документів про нібито наявність на ділянці будівлі, що дає формальне право для її приватизації підконтрольній особі, з подальшою видачею рішення сільради про передачу землі у власність", - розповіли у прокуратурі.

За даними пресслужби, у такий спосіб фігурант заволодів правами на 0,25 га землі на узбережжі Дністровського лиману та планував її продаж за 12 тис. доларів приватному підприємцю. Він забезпечив укладання попереднього договору купівлі-продажу між підконтрольною особою і покупцем та одержав 3 тис. доларів авансу. Проте завершити свій план він не встиг – його затримали правоохоронці.

Йдеться, що фігуранту повідомлено про підозру за фактом заволодіння земельною ділянкою та спробі її легалізації (ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 209 КК України).

Наразі до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Тривають слідчі дії щодо інших епізодів "діяльності" посадовця та встановлення усіх учасників оборудки.

Як уточнило УНІАН джерело у правоохоронних органах, підозру отримав голова Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Олег Німачук. За словами правоохоронця, "фішка" у тому, що сталося це вчора, прямо під час наради робочої групи "Прозорість і підзвітність" при Одеській ОВА. У залі було багато людей, зокрема, очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За мить до появи у залі представників правоохоронних органів Кіпер казав присутнім про ситуацію щодо державних земель запасу, за певну тенденцію, коли дехто хоче "збанкрутувати, навісити боргові зобов'язання, щоб потім викупити за безцінь". Потім слово було передано представнику прокуратури.

"Хлопці у "масках" зайшли у той момент, коли заступник прокурора Одеської області казав за неправомірні дії щодо Німачука… Тобто, це було, як у кіно. Учасники засідання, яке було припинене, не відразу зрозуміли, що саме відбувається", - розповів правоохоронець.

У обласному управлінні СБУ уточнили, що одним з організаторів оборудки був саме це голова сільради.

"Встановили, що група, до складу якої входили посадові особи сільської ради, розробили механізм з заволодіння землями рекреаційного призначення... "Механізм" полягав у тому, що ділки оформляли на підставних осіб права власності на неіснуючі об’єкти нерухомості. Ці "підробки", за якими на ділянках начебто розташовані приватні житлові будівлі, й стали підставою для відведення державних земель", - уточнили в СБУ.

Відчуження ділянок відбувалося із цільовим призначенням "для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)".

Затримання корупціонерів в Одесі

В Одесі затримали сина відомого львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича - Романа, якого раніше офіційно оголосили у розшук. Він фігурант резонансної справи, в якій його батько зі спільниками отримав підозру щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на 1 млрд грн. На момент затримання Романа четверо фігурантів перебували під вартою, Гринкевич-молодший був затриманий в Одесі, де намагався домовитися про незаконний перетин кордону.

Вас також можуть зацікавити новини: