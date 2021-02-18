Сума податку буде визначатися за ставкою, яка залежатиме від віку транспортного засобу, об'єму двигуна і типу палива.

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроекти № 4643-д і № 4644-д, якими передбачається митне оформлення "євроблях" без урахування вартості автомобіля і сплати ввізного мита.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 259 і 293 нардепи відповідно. Пільговий акциз діятиме протягом 180 днів з моменту набрання законами чинності.

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Базою оподаткування на додану вартість (ПДВ) стане виключно акцизний податок.

Сума податку буде визначатися за ставкою, яка залежить від віку транспортного засобу, об'єму двигуна і типу палива. За підрахунками профільного комітету Ради, в результаті вартість розмитнення "євробляхи" складе до 1000 євро.

При цьому самі "євробляхери" вимагали на мітингу під будівлею парламенту прийняття іншого законопроекту. Він передбачає дозвіл розмитнити авто без застосування штрафних санкцій, але за умови сплати митних платежів і добровільного внеску в 8,5 тис.гривень до держбюджету.

Ситуація з "євробляхами"

З 23 лютого 2019 року в Україні діяв загальний режим розмитнення автомобілів на єврономерах за повною ставкою акцизного податку, і вже з 24 травня передбачалося, що автовласники будуть платити штрафи, мета яких - припинення використання даних автомобілів на території України, однак парламент відклав їх введення до 22 серпня.

12 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України ще на три місяці.

20 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування на три місяці застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України.

У жовтні 2019 року в парламенті був зареєстрований законопроект про розмитнення "євроблях" за новою формулою.

2 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів відклав введення штрафів для власників нерозмитнених авто на єврономерах, так званих "євроблях", до 1 січня 2020 року.

29 жовтня 2020 року стало відомо про те, що Кабмін дозволив штрафувати водіїв на "євробляхах".

У січні 2021 року Верховна Рада України опублікувала два законопроекти, якими пропонуються зміни до Податкового та Митного кодексів (№4643-д від 25.01.2021 та №4644-д від 25.01.2021).

4 лютого 2021 року в МВС пообіцяли тимчасово не штрафувати "євробляхерів".

16 лютого 2021 року народний депутат України від "Слуги народу" і голова Фінансово-податкового комітету Данило Гетманцев заявив про те, що Верховна Рада України найближчим часом проголосує за разове доступне розмитнення для "євроблях" за ціною в 1000 євро.

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Автор: Олена Коваленко