На саміті НАТО Україну відсунуть убік, щоб не дратувати Трампа, – The Telegraph

Зеленський не братиме участі у саміті НАТО на другий день і не виступить, як у попередні роки, з промовою перед лідерами НАТО.

На саміті НАТО в Анкарі ситуація для Володимира Зеленського складається гірше, ніж у попередні роки, і українське питання планують відсунути на другий план, щоб не дратувати Дональда Трампа.

Як пише оглядач The Telegraph Оуен Меттьюз, лідери альянсу зіткнуться з атакою на три фронти: єдність, рішучість і безпека,

Перший удар по НАТО завдав Дональд Трамп, який починає виводити війська, озброєння та фінансування з Європи. Другий – розкол, що поглиблюється всередині альянсу з питання фінансування військових зусиль України. І третій – пряма загроза з боку самої Росії, яка, як повідомляється, планує "провокацію" проти Польщі. Усе це – погані новини для Володимира Зеленського, який візьме участь у саміті.

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"На відміну від початку війни, цього року Зеленський просить не озброєння, а грошей… Але грошей – не тільки на ведення війни, а й на підтримку зруйнованої української економіки – катастрофічно не вистачає", – зазначає він.

До того ж доброзичливість з боку країн, які колись були найближчими союзниками Києва, теж зменшується. Так, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що доручив міністрам оборони та закордонних справ "бути обережними з будь-якими заявами щодо подальшої фінансової підтримки з боку Польщі" Україні та натомість зосередитися на фінансуванні власних військових витрат Варшави.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився підтримати плани НАТО щодо надання масштабної фінансової та військової допомоги на саміті, заявивши, що "Словаччина не оплачуватиме військові витрати України". Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш виключив підтримку кредиту ЄС Україні в розмірі 90 мільярдів євро та заблокував експорт чеських легких літаків до Києва. А новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр також виключив можливість озброєння України.

Конфлікт із Польщею, а також погіршення відносин з іншими центральноєвропейськими союзниками не могли статися в гірший час для України, зазначає Меттьюз:

"На папері члени НАТО мали виділити Україні 70 мільярдів євро військової допомоги на 2026 рік і "як мінімум еквівалентний рівень" підтримки у 2027 році. Але правда в тому, що ця сума здебільшого є перерозподілом існуючих коштів, а не новими грошима. 70 мільярдів євро об’єднують існуюче щорічне зобов’язання НАТО з фінансуванням, наданим у рамках кредиту ЄС, без будь-яких нових зобов’язань".

Крім того, ще одним негативним "сигналом" для Зеленського є повідомлення про те, що він не братиме участі в основному саміті НАТО наступного дня і не виступить, як у попередні роки, з промовою перед лідерами НАТО.

"Натомість альянс вирішив тримати Зеленського та все українське питання осторонь, побоюючись роздратувати Трампа", – пише аналітик.

Він зазначає, що єдність Альянсу руйнується, а разом із нею – і підтримка, необхідна Україні для продовження опору наступу Росії.

Зустріч Зеленського і Трампа

Reuters повідомив, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час свого візиту до Туреччини, де відбудеться саміт НАТО.

Трамп має прибути на саміт у вівторок, 7 липня. Його перша зустріч відбудеться з господарем саміту, президентом Туреччини Таїпом Ердоганом. У Білому домі повідомили, що Трамп також зустрінеться з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа та проведе прес-конференцію.

Високопоставлений американський чиновник, який на умовах анонімності поінформував журналістів про цю поїздку, зазначив, що Трамп зустрінеться із Зеленським у середу, 8 липня, щоб обговорити, "як ми можемо покласти край війні".

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