До кінця червня співробітники компанії й так переважно працюватимуть віддалено через пандемію.

Німецький виробник автомобілів Porsche дозволить своїм співробітникам обирати, звідки працювати.

Читайте такожКиянам розповіли, коли чекати на скандальне підвищення цін на проїздПро це пише DW з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Такий вибір вони матимуть для щонайбільше 12 робочих днів на місяць.

Компанія планує в найближчі роки на 20% скоротити площу офісних приміщень.

А до 2025 року - забезпечувати класичним робочим столом 60% своїх офісних працівників, а решті пропонувати тимчасові робочі місця.

За словами члена правління Porsche Андреаса Гаффнера, компанії важливо мати високомотивованих співробітників.

"Кожен співробітник може працювати коли, де і як він хоче - звісно, завжди у рамках корпоративних та законодавчих домовленостей та доки його результат праці буде належним. Він може перебувати у будиночку для відпочинку у Верхній Баварії чи у кафе неподалік - нам, зрештою, це байдуже", - сказав він.

Такі умови не стосуватимуться працівників, які займаються виробництвом автомобілів або працюють у закладах харчування.

Досягнута домовленість діятиме спершу для 22 тисяч співробітників Porsche AG. Щодо працівників дочірніх компаній переговори поки тривають.

Відзначається, що до кінця червня співробітники компанії й так переважно працюватимуть віддалено через пандемію.

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Автор: Людмила Жерновська