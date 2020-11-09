Шкода тільки, що в Україні станції Supercharger з'являться не раніше 2022 року.

Найбільший виробник електромобілів Tesla похвалився своїм черговим досягненням - кількість встановлених станцій швидкої зарядки Supercharger по всьому світу перевищила 20 тисяч штук. Щоб досягти цієї мети, знадобилося 8 років.

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Про це повідомляє портал ITC.ua.

"За останні пару років Tesla далеко не один раз обіцяла велике розширення мережі Supercharger, але стримати слово виробник, на жаль, так і не сподобився. Власне, голова Tesla Ілон Маск ще наприкінці 2018 року обіцяв збільшити число станцій Supercharger до 23 тисяч до кінця 2019 року. Ще раніше Tesla задавалася метою мати понад 18 тисяч зарядних станцій Supercharger по всьому світу до кінця цього року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зриви термінів були обумовлені труднощами із запуском станцій третього покоління станцій Supercharger V3, чиє розгортання неодноразово відкладалися через різні труднощі - першу таку станцію компанія ввела в дію в червні 2019 року (на півроку пізніше, ніж планувалося спочатку).

Водночас варто визнати, що за останні місяці Tesla відчутно наростила темпи - у вересні по всьому світу налічувалося 17,5 тисячі "суперчарджерів" Tesla, тоді як на кінець 2019 року мережа Tesal Supercharger була представлена 15 тисячами станціями в 1 716 локаціях по всьому світу. Іншими словами, за останні два місяці Tesla встановила більше "суперчарджерів", ніж за перші дев'ять місяців 2020-го.

Шкода тільки, що в Україні станції Supercharger з'являться не раніше 2022 року.

Що цьому передувало

Tesla відкрила першу швидку зарядну станцію Supercharger для своїх електромобілів в Каліфорнії у 2012 році.

Минулого року Tesla представила третє покоління станцій швидкої зарядки Supercharger V3 з подвоєною потужністю 250 кВт, і найпопулярніша модель Model 3 підтримує цю потужність зарядки (всього за п'ять хвилин можна отримати ще 120 кілометрів до запасу ходу).

Попередні покоління станцій Supercharger забезпечує вихідний струм потужністю 120 кВт до 145 кВт.

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Автор: УНІАН