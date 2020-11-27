Наявність такого сертифіката говорить про те, що якість збірки "швидких" в ТОВ "Автоспецпром" повністю відповідає вимогам Groupe PSA, в тому числі до виробничого процесу і контролю якості.

Провідний український виробник автомобілів швидкої медичної допомоги - ТОВ "Автоспецпром" - успішно пройшов перевірку на відповідність стандартам Європейського автогіганта Groupe PSA, отримавши відповідний сертифікат з найвищим рівнем оцінки. Це перший випадок в історії країни, коли українська компанія, яка займається конверсією базового шасі в "швидкі", отримує сертифікат такого рівня.

Інформацію підтвердив заступник директора ТОВ "Автоспецпром" Кирило Коморкін.

Наявність такого сертифіката говорить про те, що якість збірки "швидких" в ТОВ "Автоспецпром" повністю відповідає вимогам Groupe PSA, в тому числі до виробничого процесу і контролю якості.

"Цей сертифікат свідчить про те, що якість, безпека і надійність наших автомобілів швидкої медичної допомоги визнали не тільки в Україні, але і в Європі. Ми багато і старанно працювали над тим, щоб "швидкі", які ми виробляємо, відповідали найвищим стандартам ЄС", – підкреслив Коморкін.

Сертифікацією українського підприємства займалася визнана у всьому світі французька інспекційно-сертифікаційна компанія Bureau Veritas.

ТОВ "Автоспецпром" вже 8 років забезпечує медиків якісними і надійними "швидкими". На підприємстві кажуть, що вже давно і плідно співпрацюють з Groupe PSA. Наприклад, навесні цього року вони провели спільну кампанію з надання допомоги МОЗ України, безкоштовно відремонтувавши сто "швидких" на базі Peugeot і Citroën.

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Автор: УНІАН