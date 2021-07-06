Розвиток мережі потужних зарядок допоможе активізувати використання електровантажівок для далеких перевезень і підвищить їхню ефективність.

Три провідних виробника комерційної техніки - Daimler Truck, Traton Group (VW) і Volvo Group - створять спільне підприємство, яке займеться будівництвом і управлінням мережі потужних зарядних станцій для вантажних електромобілів.

Нова компанія дозволить забезпечити європейських автоперевізників необхідною інфраструктурою для підзарядки магістральних тягачів та інших видів комерційної техніки, повідомляє Обозреватель із посиланням на прес-службу Daimler Truck.

Розвиток мережі потужних зарядних станцій допоможе активізувати використання електровантажівок для далеких перевезень, а також підвищити їхню ефективність.

Підписана концернами угода передбачає їхню рівноправну участь у спільному підприємстві, офіс якого буде знаходитися в Амстердамі.

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Старт операційної діяльності запланований на 2022 рік. Інвестиції в проект складуть 500 млн євро, які будуть спрямовані на будівництво та введення в експлуатацію протягом 5 років 1700 потужних високошвидкісних зарядних станцій на основних міжнародних магістралях по всій Європі. Передбачається, що шляхом підтримки проекту на локальному рівні кількість зарядних станцій буде зростати.

Створення цього підприємства є черговим кроком на шляху реалізації стратегії зниження шкідливих викидів в атмосферу до нульового рівня до 2050 року.

За оцінкою Європейської асоціації автовиробників ACEA, до 2025 року в Європі буде налічуватися близько 15 тисяч високошвидкісних зарядних станцій, а до 2030 року їхня кількість повинна зрости до 50 тисяч.

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Автор: Олександр Топчій