Платити доведеться вже з 1 червня.

Влада Дніпра відновлює плату за проїзд у метро. З 1 червня за поїздку доведеться заплатити 8 гривень.

Про це повідомили в прес-службі Дніпровського метрополітену.

Зазначається, що плату за проїзд скасували ще 25 лютого, бо станції працював у режимі укриття. За словами технічний директор КП "Дніпровський метрополітен" Тараса Шевченка, на станціях одночасно перебувало близько 1200 осіб.

При цьому він зазначив, що через відсутність коштів почалися проблеми із закупівлею запчастин для забезпечення роботи метро.

"Так що з 1 червня плата за проїзд повертається", - заявив Шевченко.

Станції метро і далі будуть працювати в режимі укриття під час повітряної тривоги. У цей період контролери будуть запускати людей через спеціальні "коридори", а не турнікети.

Покататися ж в метро можна буде з 5: 35 до 21: 05.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з початку повномасштабного вторгнення РФ зупинили роботу громадського транспорту, а станції метро стали укриттями. Коли ситуація в столиці покращилася, робота транспорту почала відновлюватися, але проїзд у громадському транспорті був безкоштовним, крім маршруток.

З 16 травня в Києві відновивши оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті. За словами мера української столиці, безкоштовний проїзд у громадському транспорті коштував бюджету міста півмільярда гривень щомісяця.

Також з 24 травня відновило роботу метро в Харкові. Графік роботи метрополітену для пасажирів з 7: 00 до 19: 00.

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