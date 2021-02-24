Ряд перевізників, які працюють на маршрутах Київської області, підготували звернення до Київської облдержадміністрації про перегляд тарифів на проїзд.
Про це повідомляє ЦТС.
"Всього в нашому регіоні працює 71 перевізник. З цієї кількості 39 перевізників вже подали в управління пасажирських перевезень економічне обґрунтування на перегляд вартості проїзду на 368 маршрутах. Наші фахівці зараз вивчають всі розрахунки", - заявила профільний заступник голови Київської ОДА Тетяна Щербак.
Всього на території Київської області діють 513 міжміських і міжрайонних маршрутів, які з'єднують населені пункти регіону один з одним, а також зі столицею.
За словами Щербак, в обласну адміністрацію також почала надходити інформація про підвищення деякими перевізниками цін на проїзд в односторонньому порядку.
"Ми вже готуємо звернення до Антимонопольного комітету про наявність антиконкурентних узгоджених дій, а також до Міністерства інфраструктури щодо роз'яснення можливості обґрунтування тарифу, згідно з економічними показниками та методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту. Крім цього, плануємо провести робочу нараду з перевізниками, які самовільно підняли ціни на проїзд, щоб врегулювати тарифи на перевезення", — підкреслила вона.
Локдаун і подорожчання
- 20 травня 2020 року Кабінет Міністрів затвердив графік запуску громадського транспорту в Україні.
- 20 травня 2020 року Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що після відновлення роботи транспорту не відбудеться підвищення цін на проїзд.
- У жовтні 2020 року повідомлялося, що влада Києва розглядає можливість підвищення вартості проїзду в міському транспорті в наступному році.
- 15 грудня 2020 року з'явилася інформація про те, що після завершення посилених карантинних обмежень, які триватимуть з 8 по 24 січня, в Києві можуть піднятися ціни на маршрутні таксі, в залежності від складності маршруту ціна збільшиться до 10-12-15 гривень.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram