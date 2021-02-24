На території Київської області діють 513 міжміських та міжрайонних маршрутів.

Ряд перевізників, які працюють на маршрутах Київської області, підготували звернення до Київської облдержадміністрації про перегляд тарифів на проїзд.

Про це повідомляє ЦТС.

"Всього в нашому регіоні працює 71 перевізник. З цієї кількості 39 перевізників вже подали в управління пасажирських перевезень економічне обґрунтування на перегляд вартості проїзду на 368 маршрутах. Наші фахівці зараз вивчають всі розрахунки", - заявила профільний заступник голови Київської ОДА Тетяна Щербак.

Всього на території Київської області діють 513 міжміських і міжрайонних маршрутів, які з'єднують населені пункти регіону один з одним, а також зі столицею.

За словами Щербак, в обласну адміністрацію також почала надходити інформація про підвищення деякими перевізниками цін на проїзд в односторонньому порядку.

"Ми вже готуємо звернення до Антимонопольного комітету про наявність антиконкурентних узгоджених дій, а також до Міністерства інфраструктури щодо роз'яснення можливості обґрунтування тарифу, згідно з економічними показниками та методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту. Крім цього, плануємо провести робочу нараду з перевізниками, які самовільно підняли ціни на проїзд, щоб врегулювати тарифи на перевезення", — підкреслила вона.

Локдаун і подорожчання

20 травня 2020 року Кабінет Міністрів затвердив графік запуску громадського транспорту в Україні.

20 травня 2020 року Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що після відновлення роботи транспорту не відбудеться підвищення цін на проїзд.

У жовтні 2020 року повідомлялося, що влада Києва розглядає можливість підвищення вартості проїзду в міському транспорті в наступному році.

15 грудня 2020 року з'явилася інформація про те, що після завершення посилених карантинних обмежень, які триватимуть з 8 по 24 січня, в Києві можуть піднятися ціни на маршрутні таксі, в залежності від складності маршруту ціна збільшиться до 10-12-15 гривень.

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Автор: УНІАН