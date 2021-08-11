На мосту починається середній ремонт покриття.

У Києві на північному мосту з 21:00 13 серпня до 30 серпня частково обмежать рух транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на КК "Київавтодор".

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"На Північному мосту починається середній ремонт покриття. Дорожники працюватимуть у напрямку лівого берега. Ремонт почнуть в ніч на суботу", - йдеться в повідомленні.

Під час робіт рух буде частково обмежено.

Комунальна корпорація просить вибачити за тимчасові незручності.

Обмеження руху в Києві на День Незалежності

У Києві передбачені масштабні обмеження руху транспорту під час проведення 18, 20 та 22 серпня репетицій параду військ до Дня Незалежності, та під час проведення урочистих заходів 24 серпня.

Автор: Тетяна Герасименко