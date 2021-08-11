У Києві на північному мосту з 21:00 13 серпня до 30 серпня частково обмежать рух транспорту.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на КК "Київавтодор".
Читайте такожЧерез спеку обмежили в'їзд транспорту до Києва: кого це стосуватиметься
"На Північному мосту починається середній ремонт покриття. Дорожники працюватимуть у напрямку лівого берега. Ремонт почнуть в ніч на суботу", - йдеться в повідомленні.
Під час робіт рух буде частково обмежено.
Комунальна корпорація просить вибачити за тимчасові незручності.
Обмеження руху в Києві на День Незалежності
У Києві передбачені масштабні обмеження руху транспорту під час проведення 18, 20 та 22 серпня репетицій параду військ до Дня Незалежності, та під час проведення урочистих заходів 24 серпня.