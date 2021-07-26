Причина затримки поїздів - аварійне відключення напруги в електромережі.

У Києві через аварійне відключення напруги в електромережі потяги відправляються із затримкою майже на годину.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Так, із запізненням відправляються наступні поїзди:

№10 Київ - Маріуполь (+57 хв);

№228 Київ - Бердянськ (+50 хв);

№12 Київ - Новоолексіївка (+50 хв);

№44 Чернігів - Івано-Франківськ (+53 хв);

№81 Київ - Ужгород (+32 хв);

№116/136 Київ - Бердянськ, Авдіївка (25 хв);

№49 Київ - Трускавець (+15 хв).

"Укрзалізниця просить вибачення за тимчасові незручності і докладе максимальних зусиль для скорочення відставання поїздів від графіка", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Денис Прядко