Київський вокзал / фото УНІАН
У Києві через аварійне відключення напруги в електромережі потяги відправляються із затримкою майже на годину.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
Так, із запізненням відправляються наступні поїзди:
- №10 Київ - Маріуполь (+57 хв);
- №228 Київ - Бердянськ (+50 хв);
- №12 Київ - Новоолексіївка (+50 хв);
- №44 Чернігів - Івано-Франківськ (+53 хв);
- №81 Київ - Ужгород (+32 хв);
- №116/136 Київ - Бердянськ, Авдіївка (25 хв);
- №49 Київ - Трускавець (+15 хв).
"Укрзалізниця просить вибачення за тимчасові незручності і докладе максимальних зусиль для скорочення відставання поїздів від графіка", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожЯк перевірити наявність кондиціонера у вагоні: інструкція від "Укрзалізниці"