Київський вокзал / фото УНІАН

У Києві через аварійне відключення напруги в електромережі потяги відправляються із затримкою майже на годину.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Так, із запізненням відправляються наступні поїзди:

  • №10 Київ - Маріуполь (+57 хв);
  • №228 Київ - Бердянськ (+50 хв);
  • №12 Київ - Новоолексіївка (+50 хв);
  • №44 Чернігів - Івано-Франківськ (+53 хв);
  • №81 Київ - Ужгород (+32 хв);
  • №116/136 Київ - Бердянськ, Авдіївка (25 хв);
  • №49 Київ - Трускавець (+15 хв).

"Укрзалізниця просить вибачення за тимчасові незручності і докладе максимальних зусиль для скорочення відставання поїздів від графіка", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Денис Прядко