Всі факти порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів фіксуватимуться в автоматичному режимі.

У Києві реалізується пілотний проєкт із автоматичної фотофіксації порушень правил паркування. Плату за паркування під час дії експерименту з водіїв не братимуть.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

«Проєкт реалізується спільно з компанією Municipality Parking System. Для його реалізації вже встановлені всі необхідні технічні пристрої – 8 пристроїв для фотофіксації фактів порушення правил зупинки, стоянки та паркування, 6 платіжних терміналів – у кожному по 3 камери, та 12 сенсорних датчиків, які вмонтовані в місця для паркування. Встановлені камери охоплюють весь паркувальний майданчик», – зазначив Густєлєв.

Протягом 60 днів на вул. Басейній, поблизу Бессарабської площі, як експеримент працюватиме інноваційна система здійснення автоматичної фотофіксації фактів порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів.

За його словами, всі факти порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів фіксуватимуться в автоматичному режимі, без додаткового залучення інспекторів з паркування. Камери та сенсорні пристрої фіксуватимуть момент зупинки транспортного засобу і час його знаходження на паркувальному майданчику, номерні знаки автомобіля, та чи не відбувається порушення правил дорожнього руху.

«Звертаю увагу автомобілістів, що на стадії пілотного проєкту плата за паркування транспортного засобу не стягується», – наголосив Олександр Густєлєв.

У разі успішної реалізації пілотного проєкту розглядатиметься можливість для поступового впровадження цієї системи на інших парувальних майданчиках міста.

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Автор: Дмитро Хилюк