Меморандумом, підписаним між КМДА та операторами прокату електросамокатів у Києві, передбачено обмеження максимальної швидкості з 35 км/год до 20 км/год.

У Києві усі сім операторів прокату електросамокатів вже знизили граничну швидкість до 20 км/год.

Про це повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Костянтина Усова.

Він нагадав, що Меморандумом, підписаним між КМДА та операторами прокату електросамокатів у Києві, передбачено обмеження максимальної швидкості з 35 км/год до 20 км/год.

"Станом на 13 липня всі оператори цю вимогу виконали", – заявив Усов.

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За його словами, близько місяця з дати підписання Меморандуму триватиме повна імплементація всіх обмежень.

"Окрім зниження граничної швидкості, вже чотири оператори з семи повноцінно ввели зони обмеження швидкості до 14 км/год та зони повної заборони руху. Система виконує такі дії автоматично, опираючись на GPS-сигнал. Інші три оператори мають відповідно налагодити свої карти найближчим часом", – зазначив заступник голови КМДА.

Він також повідомив, що оператори вже частково промаркували самокати номерними знаками. Номери наносяться з обох сторін труби керма у форматі "літера і 4 цифри", і кожен з операторів має свої унікальні серії: Bolt – A, В, С; Jet – J, Е; BikeNow – N; Kiwi – K; Scroll Bird – O, S; Zelectra – Т, Z; Vzhooh – V.

"Окрім того, місто вже почало отримувати перші великі дані та теплові карти від операторів щодо інтенсивності руху прокатних самокатів на вулицях і найпопулярніших місцях для старту-фінішу. Надалі ці дані будуть використані для оптимізації маршрутів громадського транспорту", – додав Усов.

Він також закликав повідомляти йому на службову електронну пошту про випадки перевищення дозволеної швидкості прокатними електросамокатами: [email protected]

Як повідомляв УНІАН, 24 червня КМДА підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів столиці. Серед головних обмежень, передбачених документом, – зменшення максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год, запровадження зон заборони пересування та залишення самокатів, упорядкування точок ранкового старту, маркування кожного самокату, страхування користувачів, а також надання операторами даних, необхідних для контролю якості послуг прокату.

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Автор: Світлана Закелова