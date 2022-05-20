Такий закон повинен нормалізувати ситуацію на дорогах, зазначив радник міністра внутрішніх справ України.

Ухвалення закону про конфіскацію автотранспорту на користь Збройних сил України за керування транспортним засобом у стані сп'яніння набагато краще діятиме на можливих порушників, ніж підвищення штрафів.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону.

Він нагадав, що на початку війни було прийнято квазі-законне рішення про те, що якщо водія затримують на блокпосту у нетверезому стані за кермом, то його автомобіль забирають на користь Збройних сил України. Тоді це дуже протверезило багатьох людей, а кількість таких злочинів зменшилась у перші дні війни.

"Коли ситуація почала нормалізовуватися у деяких регіонах, ми почали бачити, що знову почала рости кількість нетверезих водіїв, тому такий законопроект потрібен. Він повинен нормалізувати ситуацію на дорогах, він - це набагато краще за збільшення штрафів", - сказав Денисенко.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України зареєстровано проект закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння в умовах воєнного часу.

Документом пропонується встановити, що керування транспортним засобом особою в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, крім іншого передбаченого законодавством покарання, тягне за собою конфіскацію транспортного засобу для подальшої передачі його на потреби підрозділів Збройних сил України або Міністерства внутрішніх справ України, або Державної служби України з надзвичайних ситуацій (за рішенням Кабінету міністрів України або уповноваженого ним органу державної влади).