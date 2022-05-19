Сили оборони України змогли швидко та успішно форсувати річку, зруйнувавши плани загарбників.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про успіхи українських захисників на Ізюмському напрямі. Воїни змогли успішно та швидко форсувати річку, хоча очікувалося, що на це знадобиться набагато більше часу та зусиль.

Про це він розповів в ефірі програми "Фейгін LIVE".

"Наші війська невідомим шляхом зуміли це зробити (форсувати річку - УНІАН) та зуміли переправитися на той берег", - розповів радник голови ОП.

Він прогнозує, якщо просування наших бійців буде розвиватися, то окупантам під Ізюмом буде "дуже сумно".

За словами Арестовича, форсування річки здивувало не тільки його, але й російських командирів. Спочатку окупанти боялися повірити у це, потім боялися перевірити та доповісти.

"За цей час ми таки проскакали на м'яких лапах", - додав він.

Водночас Арестович нагадав, що Ізюмський напрямок фактично межує з Росією. Окупанти ще мають деякі резерви на своїй території та можуть залучити їх, хоча це й буде важко.

"Інтрига, звісно, велика. Хочеться впасти у радісні прогнози, але я зберу всю мужність в кулак та промовчу. Не буду нічого не казатиму. Краще спочатку зробити, а потім казати. Тут два принципи: не нашкодити та краще спочатку зробимо, а потім скажемо. Але рух є, і він вкрай цікаво. Це найцікавіший рух в цьому районі", - додав Арестович.

Контрнаступ ЗСУ під Харковом

Як повідомляв УНІАН, раніше глава ОВА Олег Синєгубов повідомив, що українські захисники продовжують успішно контратакувати на Харківщині. 18 травня від російських окупантів вдалося звільнити ще один населений пункт в області. Харків, за його словами, проте все ще страждає від обстрілів окупантів.

За словами Синєгубова, ворог зосередився на обороні своїх позицій, але, якщо він відчує слабкість нашої оборони, спробує цим скористатися.

Він уточнив, що під окупацією зараз знаходяться до 25% території регіону.

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