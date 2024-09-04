Після оновлення перепустки стару необхідно повернути до органу, що її видав.

Із 23 вересня в Києві почнуть діяти перепустки нового зразка для проїзду транспорту під час комендантської години. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Заявки на отримання перепусток необхідно подавати до Центрального управління Військової служби правопорядку або до органу, де перепустку отримували попередні рази. У заявці потрібно обґрунтувати необхідність переміщення під час комендантської години", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після оновлення перепустки стару необхідно повернути до Центрального управління Військової служби правопорядку або органу, що її видав. Керівники підприємств, організацій чи установ, що видали перепустку, несуть персональну відповідальність за стан її збереження та використання, облік і видачу.

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У КМДА наголосили, що перепустки не можна розміщувати під лобовим склом або на іншому видному місці. Їх необхідно пред’являти винятково за вимогою правоохоронних органів або уповноважених осіб.

Там також додали, що періодичне оновлення є вимушеним кроком, щоб перепустками могли користувалитя лише ті, хто дійсно має на це підстави (працівники сектора безпеки та оборони, критичної інфраструктури та органів державної влади).

Недотримання комендантської години

Наприкінці 2023 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.

Тоді пропонувалося, що громадян штрафуватимуть на суму від 8500 до 17 000 грн. Бізнес за порушення комендантської години повинен сплачувати штраф в розмірі від 51 000 до 102 000 грн.

22 травня 2024 року Верховна Рада України провалила законопроєкт щодо впровадження адміністративної відповідальності за порушення громадянами комендантської години. Документом передбачалося, зокрема, надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години.

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