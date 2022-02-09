Зараз лоукостер базує у "Києві" колишнє число авіалайнерів — три Airbus A320.

Лоукостер Wizz Air змінив свої плани з базування літаків в аеропорту "Київ" (Жуляни) у бік зменшення.

Про це повідомляє Avianews.com з посиланням на звіт авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року.

Авіаперевізник збільшить базу в Києві на чотири літаки: з трьох до семи повітряних суден. Це на один літак менше у порівнянні з планами, які Wizz Air анонсував у жовтні 2021 року після підписання Угоди про відкрите небо між Україною та Євросоюзом.

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Зараз лоукостер базує в "Києві" колишнє число авіалайнерів — три Airbus A320.

Wizz Air і нові літаки в Україні:

31 січня 2022 року з'явилася інформація про те, що угорський лоукостер Wizz Air заявив про намір протягом найближчих 5 років збільшити середню місткість своїх літаків.

Літаки A321neo без обмежень можуть приймати наступні аеропорти в Україні: Бориспіль, Львів, Харків, Запоріжжя та Одеса.

Як буде вирішуватися питання з іншими аеродромами, які зараз не можуть приймати A321neo, поки не повідомляється.

Wizz Air і її маршрути:

Wizz Air - найбільший лоукост-авіаперевізник в Центральній і Східній Європі. Флот компанія складається зі 137 літаків.

Нова національна авіакомпанія Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Wizz Air Abu Dhabi 3 липня запустила регулярний рейс з Абу-Дабі (ОАЕ) до Києва. Цей маршрут з'єднує Міжнародний аеропорт Абу-Дабі з Міжнародним аеропортом "Бориспіль".

13 жовтня 2021 року з'явилася інформація про те, що Wizz Air відкриє 26 нових рейсів з України.

6 грудня 2021 року лоукостер Wizz Air вирішив скоротити кількість рейсів з України на час зими 2021-2022 років.

17 грудня 2021 року Wizz Air розширила мережу маршрутів з Києва.