У багатьох аеропортах наразі можлива тільки ручна реєстрація та посадка на рейс, що призводить до черг і затримок.

Кібератака на зовнішнього сервіс-провайдера в п'ятницю ввечері спричинила серйозні збої в роботі аеропортів по всій Європі, пише BILD.

Зокрема, у Берліні з міркувань безпеки повністю вимкнули доступ до систем, що призвело до довгих черг, затримок і скасувань рейсів, повідомила адміністрація аеропорту. Як пише видання, хоча сам берлінський аеропорт не став прямою мішенню атаки, пасажири відчули наслідки: реєстрація та посадка відбувалися вручну, а очікування затягнулося на години.

Аеропорти Франкфурта і Гамбурга сьогодні вранці повідомили, що вони не постраждали. Робота триває в штатному режимі, без обмежень.

Однак масштаб атаки величезний, пише BILD: постачальник системи працює в аеропортах по всій Європі, і Берлін - не єдиний, хто відчуває наслідки.

Така ж ситуація склалася і в аеропорту Брюсселя, На сайті зазначено, що наразі можлива тільки ручна реєстрація та посадка на рейс. В аеропорту попередили про "значні збої" і порадили пасажирам приїжджати заздалегідь.

Про проблеми також повідомив лондонський аеропорт Хітроу, назвавши їх "технічним збоєм".

Тим часом сервіс-провайдер, чиї системи використовуються на багатьох європейських авіахабах, намагається відновити роботу.

