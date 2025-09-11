Австрійським пасажирам запропонували літати через аеропорти Братислави та Будапешта.

Угорський лоукостер Wizz Air 10 вересня 2025 року оголосив про поступове закриття своєї бази у Відні після стратегічного аналізу своєї діяльності та розподілу флоту.

Як йдеться в заяві на сайті авіакомпанії, цей процес відбуватиметься у два етапи:

два літаки і два маршрути – в Більбао (Іспанія) і лондонський аеропорт Гатвік (Велика Британія) – будуть виведені з експлуатації 26 жовтня 2025 року;

три літаки, що залишилися, і решту маршрутів буде закрито 15 березня 2026 року.

В авіакомпанії нагадують, що її базу у Відні було відкрито 2018 року, і її поточний парк із п'яти літаків Airbus A321neo обслуговує 28 маршрутів у 20 країн.

"Однак з моменту відкриття бази Wizz Air у Відні аеропортові витрати і податки значно зросли. У зв'язку зі стратегічною спрямованістю Wizz Air на розвиток своїх основних ринків Центральної та Східної Європи та надання низьких тарифів, що стало можливим завдяки дисципліні в галузі витрат, виконання рейсів із Відня стало несумісним з ультранизькобюджетною бізнес-моделлю авіакомпанії", – йдеться в заяві авіаперевізника.

Водночас співробітникам Wizz Air, чию роботу зачепить закриття віденської бази, пообіцяли підтримку впродовж усього перехідного періоду, включно з наданням можливостей для переїзду на інші бази авіакомпанії і, за можливості, альтернативних посад в організації.

Що робити пасажирам

В авіакомпанії пообіцяли зв'язатися безпосередньо з пасажирами, які забронювали квитки на рейси після дати призупинення маршруту.

Їм запропонують такі варіанти компенсації:

повне повернення коштів на їхній рахунок WIZZ;

перебронювання квитків на інший рейс Wizz Air.

Зокрема, австрійським пасажирам запропонували обрати літати через аеропорти Братислави (Словаччина) та Будапешта (Угорщина), де Wizz Air планує й надалі розширювати список напрямків.

Пасажирам, які забронювали квитки у стороннього постачальника, слід звернутися до нього безпосередньо, підкреслили в авіакомпанії.

Інші новини Wizz Air

На тлі закриття віденської бази, Wizz Air також не так давно оголосив про розширення своєї присутності в аеропорту столиці Молдови. Уже в зимовий сезон 2025-2026 років лоукостер додасть третій літак в аеропорт "Кишинів", а також істотно наростить польотну програму за рахунок нових маршрутів.

Крім того, з осені цього року Wizz Air запустить майже три десятки нових маршрутів з Італії та Румунії. Також лоукостер додасть два рейси до Ізраїлю.

