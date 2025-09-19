Останнім часом в Європі усе більше аеропортів переходять на нову систему безпеки.

Європейські аеропорти продовжують послаблювати запроваджені 20 років тому обмеження на перевезення рідини в ручній поклажі. До тренду долучився аеропорт Дубліна, пише Independent.

Відтепер пасажирам, які вирушають зі столиці Ірландії, можна брати із собою в літак ємності з рідинами, аерозолями та гелями об’ємом до двох літрів, а не 100 мл, як раніше. При цьому скасовано вимогу пакувати ємності з рідиною в прозорі пластикові пакети.

На такі радикальні послаблення адміністрація аеропорту пішла після встановлення 30 нових комп'ютерних томографів для сканування багажу пасажирів. Нові апарати здатні аналізувати молекулярну структуру вмісту багажу пасажира, виявляючи будь-яку потенційно небезпечну речовину.

Відео дня

Разом з тим Independent зауважує, що послаблення стосується саме вильотів з аеропорту Дубліна. Тоді як на більшості рейсів, що прямують в Дублін з інших аеропортів, старі обмеження діють досі, оскільки більшість європейських аеропортів ще не встановили у себе сканери нового покоління і змушені покладатися на жорсткі правила перевезення багажу.

Правила перевезення рідин в літаку

Як писав УНІАН, цього літа регуляторні органи ЄС оголосили про намір послабити старі правила перевезення рідин в літаках у міру того, як аеропорти переходять на більш досконалі сканери багажу.

Саме ж правило, яке обмежує перевезення рідин в ручній поклажі усього 100 мілілітрами, з’явилося у 2006 році. Тоді група терористів планувала пронести на літак рідкі компоненти вибухівки і виготовити вибухівку вже на борту. На щастя, поліція попередила теракт, але наслідком стало посилення протоколів безпеки в аеропортах.

Вас також можуть зацікавити новини: