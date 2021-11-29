Кошти будуть спрямовані на придбання нових автобусів, тролейбусів, трамваїв та вагонів метро.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про ратифікацію фінансової угоди "Міський громадський транспорт України II", яка передбачає отримання Україною кредиту в розмірі 200 млн євро від Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Читайте такожПідвищення цін на поїздки у таксі Києва: експерти заспокоїли прогнозом (відео)

"Дані кошти (200 млн євро - УНІАН) будуть спрямовані на придбання нових автобусів, тролейбусів, трамваїв і вагонів метро. Крім того, в рамках реалізації проекту передбачається будівництво і модернізація трамвайних і тролейбусних ліній та інші роботи в містах Черкаси, Біла Церква, Кам'янське, Дніпро, Львів, Кременчук і Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника міністра фінансів Олександра Кави, якщо закон ухвалять до кінця 2021 року, то вже з наступного очікується підписання перших контрактів на поставку нового екологічного громадського транспорту для українських міст.

"Прийняття закону про ратифікацію даної фінансової угоди є досить важливим кроком, це дасть можливість надасть Україні правові підстави для подальшої реалізації проекту. Якщо закон буде прийнятий до кінця 2021 року, то з наступного року ми очікуємо підписання перших контрактів на поставку нового екологічно безпечного громадського транспорту для міст України", - сказав чиновник.

Розвиток транспорту в Україні:

Проект "Міський громадський транспорт України II" є продовженням спільного з Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку проекту "Міський громадський транспорт України I", який з травня 2017 року вже реалізується в Києві, Харкові, Луцьку, Одесі, Львові, Запоріжжі, Сумах, Івано-Франківську, Миколаєві, Тернополі та Чернігові.

Автор: Богдан Слуцький