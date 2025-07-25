Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.

Державна "Укрзалізниця" з серпня в тестовому режимі вводить верифікацію через "Дія.Підпис" для низки популярних поїздів. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"Продовжуємо використовувати всі способи, щоб зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через "Дія.Підпис", - йдеться в повідомленні.

На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси:

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№105/106 Одеса - Київ;

№91/92 Львів - Київ;

№29/30 Київ - Ужгород;

№12 Львів - Одеса;

№27/28 Київ - Чоп.

Зазначається, що придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.

В УЗ зазначили, що нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс "Укрзалізниці" та через "Армія+".

"Укрзалізниця" - останні новини

24 липня стало відомо, що УЗ посилює контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди. Зокрема, на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони.

Раніше повідомлялося, що "Укрзаліниця" з серпня призначить поїзд №209/210 сполученням Миколаїв – Івано-Франківськ. У складі поїзда є вагони купе та плацкарт.

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