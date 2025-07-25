Державна "Укрзалізниця" з серпня в тестовому режимі вводить верифікацію через "Дія.Підпис" для низки популярних поїздів. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.
"Продовжуємо використовувати всі способи, щоб зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через "Дія.Підпис", - йдеться в повідомленні.
На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси:
- №105/106 Одеса - Київ;
- №91/92 Львів - Київ;
- №29/30 Київ - Ужгород;
- №12 Львів - Одеса;
- №27/28 Київ - Чоп.
Зазначається, що придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.
В УЗ зазначили, що нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс "Укрзалізниці" та через "Армія+".
"Укрзалізниця" - останні новини
24 липня стало відомо, що УЗ посилює контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди. Зокрема, на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони.
Раніше повідомлялося, що "Укрзаліниця" з серпня призначить поїзд №209/210 сполученням Миколаїв – Івано-Франківськ. У складі поїзда є вагони купе та плацкарт.