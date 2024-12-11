"Українська залізниця" починає продавати квитки до міста Кам'янець-Подільський, який є одним з найбільших міст Хмельницької області та одним з головних центрів історичного регіону Поділля. Про це повідомляє Telegram-канал "Укрзалізниці".
"З 15 грудня подорожуйте зручним нічним поїздом №139/140 Київ – Кам’янець-Подільський. Поїзд щоденно вирушає з Києва о 23:21 і вже о 08:20 прибуває до історичного Кам’янця-Подільського", – йдеться у повідомленні.
У зворотному напрямку поїзд буде відправлятись о 20:13 і повертатись до Києва о 05:27.
В "Укрзалізниці" додають, що бажаючі можуть також придбати квитки на безпересадкові вагони "Ужгород – Кам’янець-Подільський", які, як і раніше, будуть з'єднувати Закарпаття, Львів та Південні регіони Хмельницької області.
"Квитки вже у продажу у мобільному застосунку, на сайті та в касах вокзалів", – говорять у державному акціонерному товаристві.
"Укрзалізниця" – останні новини
На початку грудня стало відомо, що "Українській залізниці" з технічних причин довелося скасувати три поїзди – "Одеса – Харків", "Одеса – Київ" та "Київ – Шостка". Втім, вони не будуть курсувати лише у період з 15 грудня до 13 січня.
Окрім того, в компанії звернули увагу на альтернативні варіанти, якими можуть скористуватись мандрівники.
Також нещодавно УНІАН повідомив, що Укрзалізниця" почала продавати квитки на новий європейський маршрут, який буде з’єднувати Буковину та Покуття з Польщею.