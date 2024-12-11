Поїзд буде щоденно вирушати з Києва о 23:21 і прибувати до Кам’янця-Подільського о 08:20.

"‎Українська залізниця"‎ починає продавати квитки до міста Кам'янець-Подільський, який є одним з найбільших міст Хмельницької області та одним з головних центрів історичного регіону Поділля. Про це повідомляє Telegram-канал "‎Укрзалізниці"‎.

"‎З 15 грудня подорожуйте зручним нічним поїздом №139/140 Київ – Кам’янець-Подільський. Поїзд щоденно вирушає з Києва о 23:21 і вже о 08:20 прибуває до історичного Кам’янця-Подільського"‎, – йдеться у повідомленні.

У зворотному напрямку поїзд буде відправлятись о 20:13 і повертатись до Києва о 05:27.

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В "‎Укрзалізниці" додають, що бажаючі можуть також придбати квитки на безпересадкові вагони "‎Ужгород – Кам’янець-Подільський"‎, які, як і раніше, будуть з'єднувати Закарпаття, Львів та Південні регіони Хмельницької області.

"Квитки вже у продажу у мобільному застосунку, на сайті та в касах вокзалів", – говорять у державному акціонерному товаристві.

"‎Укрзалізниця" – останні новини

На початку грудня стало відомо, що "‎Українській залізниці"‎ з технічних причин довелося скасувати три поїзди – "Одеса – Харків", "Одеса – Київ" та "Київ – Шостка". Втім, вони не будуть курсувати лише у період з 15 грудня до 13 січня.

Окрім того, в компанії звернули увагу на альтернативні варіанти, якими можуть скористуватись мандрівники.

Також нещодавно УНІАН повідомив, що Укрзалізниця" почала продавати квитки на новий європейський маршрут, який буде з’єднувати Буковину та Покуття з Польщею.

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