Продаж квитків на внутрішні рейси відкривається за 20 діб до дати відправлення о 8:00.

Державна компанія "Укрзалізниця" в період із 15 грудня до 13 січня з технічних причин коригує розклад руху деяких поїздів. Про це повідомляє пресслужба перевізника в Telegram.

У цей період не курсуватимуть:

поїзд № 8/7 Одеса – Харків;

поїзд № 148/147 Одеса – Київ;

поїзд № 774/773 Київ – Шостка.

В УЗ розуміють, що ці зміни можуть викликати незручності, тому компанія подбала про альтернативні маршрути, які дозволять комфортно дістатися пункту призначення.

Відео дня

Альтернативні рейси на напрямках:

Київ – Одеса: поїзди № 105/106 та № 763/764;

Харків – Одеса: поїзд № 059/060;

Київ – Шостка: поїзди № 786/785 та № 788/787.

В "Укрзалізниці" також надали можливі рішення для проміжних станцій.

Для мешканців Полтави до Одеси пропонується: спочатку до Києва потрібно дістатись поїздом "Інтерсіті+" №723 Харків – Київ або поїздами №15 Харків – Ясіня, №17 Харків – Ужгород, №711 Краматорськ – Київ чи №129 Полтава – Ужгород. Далі з Києва до Одеси поїздом №105 Київ – Одеса. Зворотно: поїзд №106 Одеса – Київ, а потім здійснити пересадку на поїзд "Інтерсіті+" №724 Київ – Харків.

Для мешканців Кременчука через Київ: спочатку поїздом №129/130 Кременчук – Ужгород до Києва, а потім здійснити пересадку на поїзд №105/106 Київ – Одеса. У зворотному напрямку: поїздом "Інтерсіті" №764 Одеса – Київ, а далі регіональним поїздом №792 Київ – Кременчук.

Для мешканців Черкас до Одеси: поїздом №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ до Києва, а далі поїздом №105 Київ – Одеса. Зворотно: аналогічний маршрут.

В компанії нагадали, що продаж квитків на внутрішні рейси відкривається за 20 діб до дати відправлення о 08:00.

Укрзалізниця - останні новини

Компанія "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на новий маршрут Чернівці - Рава-Руська - Варшава та зручні пересадки для решти міст. Новий пересадковий міжнародний поїзд вирушить у перший рейс 15 грудня.

З 19 грудня "Укрзалізниця" повертає традиційний сезонний "Інтерсіті+" №743/744 Дарниця – Київ-Пасажирський – Львів – Славсько.

Вас також можуть зацікавити новини: