Державна компанія "Укрзалізниця" в період із 15 грудня до 13 січня з технічних причин коригує розклад руху деяких поїздів. Про це повідомляє пресслужба перевізника в Telegram.
У цей період не курсуватимуть:
- поїзд № 8/7 Одеса – Харків;
- поїзд № 148/147 Одеса – Київ;
- поїзд № 774/773 Київ – Шостка.
В УЗ розуміють, що ці зміни можуть викликати незручності, тому компанія подбала про альтернативні маршрути, які дозволять комфортно дістатися пункту призначення.
Альтернативні рейси на напрямках:
- Київ – Одеса: поїзди № 105/106 та № 763/764;
- Харків – Одеса: поїзд № 059/060;
- Київ – Шостка: поїзди № 786/785 та № 788/787.
В "Укрзалізниці" також надали можливі рішення для проміжних станцій.
Для мешканців Полтави до Одеси пропонується: спочатку до Києва потрібно дістатись поїздом "Інтерсіті+" №723 Харків – Київ або поїздами №15 Харків – Ясіня, №17 Харків – Ужгород, №711 Краматорськ – Київ чи №129 Полтава – Ужгород. Далі з Києва до Одеси поїздом №105 Київ – Одеса. Зворотно: поїзд №106 Одеса – Київ, а потім здійснити пересадку на поїзд "Інтерсіті+" №724 Київ – Харків.
Для мешканців Кременчука через Київ: спочатку поїздом №129/130 Кременчук – Ужгород до Києва, а потім здійснити пересадку на поїзд №105/106 Київ – Одеса. У зворотному напрямку: поїздом "Інтерсіті" №764 Одеса – Київ, а далі регіональним поїздом №792 Київ – Кременчук.
Для мешканців Черкас до Одеси: поїздом №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ до Києва, а далі поїздом №105 Київ – Одеса. Зворотно: аналогічний маршрут.
В компанії нагадали, що продаж квитків на внутрішні рейси відкривається за 20 діб до дати відправлення о 08:00.
Укрзалізниця - останні новини
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