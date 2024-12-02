Новий пересадковий міжнародний поїзд вирушить у перший рейс 15 грудня.

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на новий маршрут Чернівці - Рава-Руська - Варшава та зручні пересадки для решти міст. Про це повідомила прес-служба компанії.

"15 грудня вирушить у перший рейс новий пересадковий міжнародний поїзд №866/865-766/765 Чернівці - Рава-Руська - Варшава, який з’єднає Буковину та Покуття з Польщею. Мешканці Чернівців, Тернополя, а також Рівного, Коростеня, Дубна зможуть швидко та комфортно дістатися Варшави, Любліна та інших польських міст", - йдеться у повідомленні.

Як це працює для мешканців Чернівців та Тернополя:

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відправлення з Чернівців о 07:03, із Заліщиків о 08:26, із Чорткова о 09:26, з Тернополя о 11:12.

прибуття в Раву-Руську о 15:19, пересадка на польський поїзд, відправлення о 15:56.

прибуття в Люблін о 19:59, до Варшави-Центральної о 22:20.

Зворотний рейс з Варшави:

відправлення з Варшави-Центральної о 05:40, з Варшави-Всходньої о 05:49, з Любліна о 08:11, прибуття до Рави-Руської о 13:42.

пересадка на поїзд Укрзалізниці: відправлення з Рави-Руської о 14:32, прибуття до Львова о 16:00, до Тернополя о 18:24, до Чорткова о 20:15, до Заліщиків о 21:27, до Чернівців о 22:46.

Для мешканців Коростеня та Дубно:

поїзд "Інтерсіті+" №743/744 Дарниця - Львів - Славсько відправляється з Коростеня о 08:06, з Дубна о 10:30, прибуття до Львова об 11:59.

пересадка на поїзд №866/865-766/765 Чернівці - Рава-Руська - Варшава, відправлення зі Львова о 13:29.

Зворотний рейс: прибуття з Варшави та Любліна до Львова о 16:00, пересадка на поїзд "Інтерсіті+": відправлення з Львова о 16:30, прибуття в Дубно о 18:02, в Коростень о 20:40.

Як це працює для мешканців Рівного:

відправлення з Рівного регіональним поїздом №804 о 06:46, прибуття до Львова о 09:33.

пересадка на поїзд №866/865-766/765 Чернівці - Рава-Руська - Варшава, відправлення зі Львова о 13:29.

Зворотний рейс: прибуття з Варшави та Любліна до Львова о 16:00, пересадка на регіональний поїзд №806 Львів - Рівне, відправлення зі Львова о 16:37, прибуття в Рівне о 19:30.

"Укрзалізниця" – останні новини

"Укрзалізниця" 1 грудня повідомила про тимчасову зміну руху низки поїздів. Залізничники планують проводити ремонтні роботи на ділянці Коломия - Чернівці.

"Укрзалізниця" з 19 грудня повертає традиційний сезонний "Інтерсіті+" №743/744 Дарниця – Київ-Пасажирський – Львів – Славсько.

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