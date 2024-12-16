Квитки вже можна придбати через мобільний додаток, на сайті або в касах.

"Укрзалізниця" призначила шість додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята, квитки вже доступні в продажу.

Про це повідомляє пресслужба перевізника в Telegram. Нові додаткові рейси від "Укрзалізниці":

Поїзд №159/160 Київ – Трускавець. Відправлення з Києва та Трускавця: 23, 24, 30, 31 грудня 2024 року. Поїзд проїжджатиме через Львів та Дрогобич.

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Поїзд №291/292 Київ – Львів. Відправлення з Києва та Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 3, 4, 5 січня 2025 року.

Поїзд №168/167 Одеса – Львів. Відправлення з Одеси та Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня 2024 року та 4, 5, 11, 12 січня 2025 року.

Поїзд №265/266 Київ – Одеса. Відправлення з Києва та Одеси: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 5 та 12 січня 2025 року.

Поїзд №249/250 Київ – Чернівці. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.

Поїзд №235/236 Київ – Ужгород. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.

"Квитки вже чекають – придбати їх можна через мобільний додаток, на сайті або в квиткових касах. Усі шанси бути на борту – саме зараз", – додали в УЗ.

"Укрзалізниця" – останні новини

13 грудня "Українська залізниця" почала продавати квитки на новий поїзд №9/10 сполученням "Київ – Будапешт". І вже 15 грудня поїзд Київ — Будапешт "Transcarpathia" успішно вирушив у свій перший рейс із головного вокзалу столиці.

Раніше "‎Укрзалізниця"‎ почала продавати квитки до міста Кам'янець-Подільський, який є одним з найбільших міст Хмельницької області та одним з головних центрів історичного регіону Поділля.

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