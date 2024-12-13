'‎Укрзалізниця'‎ почала продавати квитки на новий потяг 'Київ – Будапешт'

Квитки вже можна придбати у застосунку та на сайті "Укрзалізниці".

"Українська залізниця" почала продавати квитки на новий поїзд №9/10 сполученням "Київ – Будапешт". Про це повідомляє Telegram-канал державного акціонерного товариства.

"Довгоочікуваний маршрут, реалізований у кооперації з угорськими державними залізницями, поїде з 15 грудня!", – йдеться у заяві "‎Укрзалізниці"‎.

Поїзд буде відправлятись з Києва о 10:16 та прибувати до Будапешта о 06:00. У зворотному напрямку він буде відправлятись о 22:40 та прибувати до столиці України о 19:11. Вартість квитка у купейному вагоні складає 2800 гривень.

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В поїзді не буде триярусних купе. Замість них він отримав спальні вагони "люкс" та "купе". Також в ньому буде багато місця для багажу. Квитки можна придбати у застосунку та на офіційному сайті.

Як повідомляється, поїзд дозволить розвантажити найбільш затребувані міжнародні маршрути "Української залізниці" та дасть пряме сполучення з одним із найбільших аеропортів в цій частині Європи.

В "‎Укрзалізниці" також зазначили, що незважаючи на масштабні ранкові удари з боку РФ, залізниця працює за розкладом.

"‎Укрзалізниця"‎ – останні новини

Раніше стало відомо про початок продажу квитків на новий потяг до Кам'янця-Подільського. Він буде щоденно вирушати з Києва о 23:21 і прибувати до одного з головних центрів Поділля о 08:20. У зворотному напрямку поїзд буде відправлятись о 20:13 і повертатись до української столиці о 05:27.

А ще раніше повідомлялось про те, що "‎Укрзалізниці"‎ довелось тимчасово скасувати декілька поїздів, зокрема, № 8/7 "Одеса – Харків". Обмеження будуть діяти з 15 грудня до 13 січня. Для зручності мандрівників залізничники представили альтернативні рейси.

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