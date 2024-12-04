В складі поїзда є вагони типу купе та люкс, а також передбачені місця для осіб з інвалідністю.

Державна "Укрзалізниця" призначає на період з 18 грудня по 12 січня за маршрутом Харків – Ворохта – Харків додатковий поїзд № 201/202. Цей поїзд доповнить розклад руху поїзда № 1/2 з таким же сполученням, який наразі курсує через день. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" в Telegram.

Зазначається, що перший рейс із Харкова вирушить 18 грудня з подальшим відправленням по парних числах у грудні й непарним – у січні. Із Ворохти поїзд відправлятиметься по непарних числах у грудні та по парних числах у січні. Перший рейс – 19 грудня.

"За вказаним напрямком курсуватиме поїзд категорії "Нічний швидкий". Час відправлення з Харкова о 18:25 з прибуттям до Ворохти о 13:59. Відправлення з Ворохти о 16:30, прибуття до Харкова о 12:56", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

В УЗ також відмітили, що в складі поїзда є вагони типу купе та люкс, а також передбачені місця для осіб з інвалідністю.

Переглянути детальний розклад руху та придбати квитки можна у застосунку УЗ, на оновленому вебсайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" - останні новини

З 15 грудня до 13 січня "Укрзалізниця" коригує розклад руху деяких поїздів через технічні причини.

2 грудня УЗ відкрила продаж квитків на новий маршрут Чернівці - Рава-Руська - Варшава та зручні пересадки для решти міст.

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