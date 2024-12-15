Поїзд Київ — Будапешт "Transcarpathia" успішно вирушив у свій перший рейс із головного вокзалу столиці.
Як повідомили в АТ "Укрзалізниця", на шляху прямування поїзд долатиме 1170 кілометрів та зупинятиметься у Львові, Славську, Мукачеві, Чопі, Захоні, Ньїредьгазі, Дебрецені та Сольноку.
Зазначається, що за перші два дні з моменту відкриття продажу пасажири оформили майже 2000 квитків на цей поїзд. Найбільш ажіотажними традиційно виявились вихідні напередодні Різдва та Нового року.
"Цей поїзд вже має особливу історію через тривалість і складність роботи по його запуску. Але спільні дипломатичні зусилля двох міністерств і двох залізниць допомогли віднайти рішення — і в результаті поїзд №9/10 Київ — Будапешт став останнім у розробці розкладу руху угорських залізниць. Це ще один крок до інтеграції України в Європейський Союз. Продовжуємо роботу з модернізації наявної інфраструктури та розвитку рухомого складу", — прокоментував віце-премʼєр-міністр України Олексій Кулеба.
Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський заявив, що у першу чергу, це додаткова можливість для повернення українців додому та подорожей світом.
За його словами, цей поїзд точно стане гарним доповненням надпопулярного варшавського напрямку.
"Серед його плюсів — на відміну від RIC-вагонів, що курсують до Варшави та Відня, цей поїзд складений зі звичних купейних вагонів та вагонів люкс, зручних і комфортних для далеких подорожей. Дякую нашим угорським партнерам за знайдені рішення, а українським залізничникам — за цілеспрямованість у прокладанні цього маршруту", — підсумував Перцовський.
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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" почала продавати квитки до міста Кам'янець-Подільський, який є одним з найбільших міст Хмельницької області та одним з головних центрів історичного регіону Поділля.
"З 15 грудня подорожуйте зручним нічним поїздом №139/140 Київ – Кам’янець-Подільський. Поїзд щоденно вирушає з Києва о 23:21 і вже о 08:20 прибуває до історичного Кам’янця-Подільського", – йшлося у повідомленні. У зворотному напрямку поїзд буде відправлятись о 20:13 і повертатись до Києва о 05:27.
Бажаючі можуть також придбати квитки на безпересадкові вагони "Ужгород – Кам’янець-Подільський", які, як і раніше, будуть з'єднувати Закарпаття, Львів та Південні регіони Хмельницької області.