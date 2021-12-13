В дорогу вирушили перші 58 поїздів, ще 19 почнуть курсувати незабаром.

"Укрзалізниця" запустила перші 58 поїздів за новим графіком перевезень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Новий графік перевезень є революційним для "Укрзалізниці", адже заощаджує пасажирам 4 млн 500 тис. годин у 2022 році завдяки прискоренню 49 поїздів та оптимізації маршрутів", – зазначається у повідомленні.

Перші 58 поїздів вирушили у дорогу 12 грудня, а ще 19 нових поїздів почнуть курсувати незабаром.

Читайте також29 годин у дорозі через 7 областей: в Україні запустили найдовший залізничний маршрут (фото)З головних модифікацій нового графіка "УЗ" відмічає поїзд Бахмут – Львів. Він дав нові сполучення для Рівного та Луцька зі Львовом, Житомиром, Києвом, Полтавою, Харковом і Бахмутом, що своєю чергою забезпечує нове сполучення між сходом та заходом країни.

"З-поміж інших туристичних покращень нового графіка можна відзначити поїзд №57/58 Київ – Рахів, що прибуває в місто Заліщики тепер зранку, о 07:17 (замість 02:20) і відправляється о 20:52", – пише прес-служба "Укрзалізниці".

Раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" розпочала продаж квитків на додаткові потяги, які курсуватимуть з 12 грудня. Зокрема, у новому графіку буде запущено 19 пар нових поїздів, ще 49 поїздів будуть прискорені. Завдяки новому графіку буде створено 29 нових сполучень обласних та регіональних центрів, зокрема у популярних туристичних напрямках.

Раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" призначила два додаткових поїзди до Польщі, один почне курсувати з 11 грудня, а другий – з 12 числа. Призначено потяги "Одеса – Перемишль" та "Львів – Перемишль".

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" – акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Герасименко Валентина