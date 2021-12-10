У зв'язку з підвищеним попитом на рейси компанія додає більше вагонів в найпопулярніші поїзди.

Попит на поїзди до рекреаційних зон Карпат на період новорічних та різдвяних свят перевищив показники докарантинного святкового періоду 2019/2020 рр.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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"Так, на 23 грудня — 9 січня вже реалізовано: до станції Татарів (Буковель) — 4,9 тис.квитків, що за два тижні до початку сезону становить 196% від показника 2019/2020; до станції Яремче — 11 тис. квитків (102%); до станції Ясіня — 69 тис. (101%); до станції Ворохта — 8,3 тис. (85%)", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з підвищеним попитом на рейси в "лижних" напрямках компанія додає більше вагонів в найпопулярніші поїзди.

Крім того, з 12 грудня маршрут поїзда Київ-Яремче продовжено до Ворохти.

"Укрзалізниця" та зимові свята:

"Укрзалізниця" відновила на період зимових свят курсування "Лижного експресу" Київ-Славське. Поїзд курсуватиме 24, 26 і 30 грудня, а також 2, 6 і 8 січня.

Автор: Герасименко Валентина